Тема мобилизации женщин снова активно обсуждается. Причиной стали несколько электронных петиций, зарегистрированных на сайте Кабмина 10 августа 2026 года.

Их авторы предлагают изменить действующие правила воинского учета и мобилизации женщин, от распространения воинской обязанности на трудоспособных женщин без детей до установления одинаковых правил для мужчин и женщин.

Одна из петиций предлагает обязать трудоспособных женщин без детей выполнять военную обязанность. Другая касается установления равного воинского долга для мужчин и женщин в целом.

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Еще одна инициатива предусматривает обязательный военный учет женщин соответствующего возраста и их призыв во время мобилизации на таких же условиях, как мужчин.

Факты ICTV разобрались, какие женщины подлежат мобилизации в 2026 году, кто должен становиться на вотнский учет, а кого могут призвать только по собственному желанию.

Что предлагают изменить в правилах для женщин

Первая петиция касается трудоспособных женщин, не имеющих детей. Ее автор предлагает распространить на них воинскую обязанность, одновременно сохранив соответствующие гарантии для женщин, воспитывающих детей.

Вторая инициатива гораздо шире. В ней предлагают установить одинаковые основные правила исполнения воинского долга для мужчин и женщин. При этом во время призыва предлагается учитывать возраст, состояние здоровья, военно-учетную специальность и потребности ВСУ.

Третья петиция касается одновременно военного учета и мобилизации. Ее автор предлагает сделать военный учет женщин соответствующего возраста обязательным, а также предусмотреть возможность их обязательного призыва при мобилизации на равных с мужчинами условиях. Отдельно речь идет о необходимости военной подготовки женщин.

Пока это только предложения граждан по возможным изменениям законодательства. Поэтому ответ на вопрос, какие женщины подлежат мобилизации, прост: в 2026 году ни одна категория женщин не подлежит принудительному призыву во время мобилизации, они могут поступить на военную службу только добровольно.

Могут ли принудительно мобилизовать женщину в 2026 году

Женщина не может быть призвана на военную службу во время мобилизации без ее согласия. Это предусмотрено частью 12 статьи 1 закона Украины №2232-XII. Женщины, пригодные для военной службы по состоянию здоровья, в военное время могут быть призваны только добровольно.

То есть женщина может служить в ВСУ во время военного положения, но решение о вступлении на военную службу она принимает сама.

Женщины каких специальностей подпадают под мобилизацию и кто должен стоять на военном учете

Здесь важно разделять военный учет и мобилизацию. Нахождение женщины на военном учете не означает, что ее могут принудительно отправить в армию.

Правила определяет закон Украины №2232-XII. Обязательно стать на воинский учет военнообязанных должны женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, которые закончили соответствующее учебное заведение, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и возрасту.

Однако женщины, имеющие другие профессии или специальности, родственные военно-учетным специальностям, могут стать на учет по собственному желанию, если они пригодны к военной службе.

Перечень таких родственных профессий утвержден Приказом Минобороны №313. В него входит широкий список специальностей и профессий.

Адвокат Катерина Анищенко в комментарии для Фактов ICTV объяснила, что даже женщины, состоящие на воинском учете, не могут быть принудительно мобилизованы.

Статус военнообязанной возлагает на них обязанность соблюдать правила воинского учета. В частности, это касается женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, которые должны состоять на учете.

– Но это совсем не означает, что таким женщинам не нужно соблюдать правила военного учета. Если, например, женщина с медицинским образованием не станет на воинский учет, она может быть оштрафована в соответствии с законодательством. Размер штрафа такой же, как и для мужчин – от 17 000 до 25 500 грн, – подчеркнула юрист.

Какие женщины могут добровольно встать на воинский учет

Для большинства женщин воинский учет остается добровольным. Если женщина имеет профессию или специальность, родственную соответствующей военно-учетной специальности, она может по собственному желанию стать на воинский учет при условии пригодности к военной службе.

К перечню относятся, в частности, различные профессии в сфере права, финансов, архивного и библиотечного дела, ветеринарной медицины, связи, перевода, общественного питания и других сфер.

Поэтому наличие соответствующей профессии и постановка на воинский учет не означают автоматической мобилизации.

Должна ли женщина после постановки на учет идти в ВСУ

Это две разные процедуры. Воинский учет требуется государству для ведения информации о военнообязанных. А призыв во время мобилизации – это отдельная процедура.

Для женщин закон устанавливает добровольный принцип призыва. Поэтому, даже если женщина состоит на воинском учете, это не означает, что ее могут принудительно мобилизовать.

Женщина может добровольно проходить военную службу, в том числе во время военного положения.

Что будет, если правила изменят

Пока таких изменений нет. Чтобы ввести обязательный воинский учет для более широкого круга женщин или разрешить их принудительный призыв во время мобилизации, необходимо изменить действующее законодательство.

Три зарегистрированные петиции только предлагают рассмотреть следующие изменения. Именно их размещение на сайте Кабмина не означает, что в Украине уже была введена обязательная мобилизация женщин.

Следовательно, в 2026 году женщин в Украине не могут принудительно мобилизовать. Обязательный воинский учет предусмотрен прежде всего для женщин с медицинской или фармацевтической специальностью, отвечающих требованиям здоровья и возраста.

Для женщин с другими родственными профессиями постановка на воинский учет остается добровольной. А призыв женщин на военную службу во время военного положения возможен только с их согласия.

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