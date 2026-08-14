Тема мобілізації жінок знову активно обговорюється. Причиною стали одразу кілька електронних петицій, зареєстрованих на сайті Кабміну 10 серпня 2026 року.

Їхні автори пропонують змінити чинні правила військового обліку та мобілізації жінок, від поширення військового обов’язку на працездатних жінок без дітей до встановлення однакових правил для чоловіків і жінок.

Одна з петицій пропонує зобов’язати працездатних жінок без дітей виконувати військовий обов’язок. Інша стосується встановлення рівного військового обов’язку для чоловіків і жінок загалом.

Зараз дивляться

Ще одна ініціатива передбачає обов’язковий військовий облік жінок відповідного віку та їхній призов під час мобілізації на таких самих умовах, як чоловіків.

Факти ICTV розібралися, які жінки підлягають мобілізації у 2026 році, хто повинен ставати на військовий облік, а кого можуть призвати лише за власним бажанням.

Що пропонують змінити у правилах для жінок

Перша петиція стосується працездатних жінок, які не мають дітей. Її автор пропонує поширити на них військовий обов’язок, водночас зберігши відповідні гарантії для жінок, які виховують дітей.

Друга ініціатива значно ширша. У ній пропонують встановити однакові основні правила виконання військового обов’язку для чоловіків і жінок. При цьому під час призову пропонується враховувати вік, стан здоров’я, військово-облікову спеціальність та потреби ЗСУ.

Третя петиція стосується одночасно військового обліку та мобілізації. Її автор пропонує зробити військовий облік жінок відповідного віку обов’язковим, а також передбачити можливість їхнього обов’язкового призову під час мобілізації на рівних із чоловіками умовах. Окремо йдеться про необхідність військової підготовки жінок.

Наразі це лише пропозиції громадян щодо можливих змін законодавства. Тож, відповідь на питання, які жінки підлягають під мобілізацію, проста: у 2026 році жодна категорія жінок не підлягає примусовому призову під час мобілізації, вони можуть вступити на військову службу лише добровільно.

Чи можуть примусово мобілізувати жінку у 2026 році

Жінку не можуть призвати на військову службу під час мобілізації без її згоди. Це передбачено частиною 12 статті 1 закону України №2232-XII. Жінки, які придатні до військової служби за станом здоров’я, у воєнний час можуть бути призвані лише добровільно.

Тобто жінка може служити в ЗСУ під час воєнного стану, але рішення про вступ на військову службу вона ухвалює сама.

Жінки яких спеціальностей підпадають під мобілізацію та хто повинен стояти на військовому обліку

Тут важливо розділяти військовий облік і мобілізацію. Перебування жінки на військовому обліку не означає, що її можуть примусово відправити до війська.

Правила визначає закон України №2232-XII. Обов’язково стати на військовий облік військовозобов’язаних повинні жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, закінчили відповідний заклад освіти, придатні до військової служби за станом здоров’я та віком.

Проте жінки, які мають інші професії або спеціальності, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, можуть стати на облік за власним бажанням, якщо вони придатні до військової служби.

Перелік таких споріднених професій затверджений Наказом Міноборони №313. До нього входить широкий перелік спеціальностей і професій.

Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі для Фактів ICTV пояснила, що навіть жінки, які перебувають на військовому обліку, не можуть бути примусово мобілізовані.

Статус військовозобов’язаної покладає на них обов’язок дотримуватися правил військового обліку. Зокрема, це стосується жінок із медичною та фармацевтичною освітою, які мають перебувати на обліку.

– Але це зовсім не означає, що таким жінкам не потрібно дотримуватися правил військового обліку. Якщо, наприклад, жінка з медичною освітою не стане на військовий облік, її можуть оштрафувати відповідно до законодавства. Розмір штрафу такий самий, як і для чоловіків – від 17 000 до 25 500 грн, – наголосила правчиня.

Які жінки можуть добровільно стати на військовий облік

Для більшості жінок військовий облік залишається добровільним. Якщо жінка має професію або спеціальність, яка є спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, вона може за власним бажанням стати на військовий облік за умови придатності до військової служби.

До переліку, зокрема, належать різні професії у сфері права, фінансів, архівної та бібліотечної справи, ветеринарної медицини, зв’язку, перекладу, громадського харчування та інших сфер.

Саме тому наявність відповідної професії та постановка на військовий облік не означають автоматичної мобілізації.

Чи повинна жінка після постановки на облік йти до ЗСУ

Це дві різні процедури. Військовий облік потрібен державі для ведення інформації про військовозобов’язаних. А призов під час мобілізації — це окрема процедура.

Для жінок закон встановлює добровільний принцип призову. Тому навіть якщо жінка перебуває на військовому обліку, це не означає, що її можуть примусово мобілізувати.

Жінка може добровільно проходити військову службу, зокрема під час воєнного стану.

Що буде, якщо правила змінять

Поки що жодних таких змін немає. Щоб запровадити обов’язковий військовий облік для ширшого кола жінок або дозволити їхній примусовий призов під час мобілізації, потрібно змінити чинне законодавство.

Три зареєстровані петиції лише пропонують розглянути такі зміни. Саме їхнє розміщення на сайті Кабміну не означає, що в Україні вже запровадили обов’язкову мобілізацію жінок.

Отже, у 2026 році жінок в Україні не можуть примусово мобілізувати. Обов’язковий військовий облік передбачений насамперед для жінок із медичною або фармацевтичною спеціальністю, які відповідають вимогам щодо здоров’я та віку.

Для жінок з іншими спорідненими професіями постановка на військовий облік залишається добровільною. А призов жінок на військову службу під час воєнного стану можливий лише за їхньою згодою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.