На сайте Кабмина 10 августа 2026 появилась петиция с предложением изменить правила воинского долга для женщин.

Могут ли мобилизовать женщин без детей и действительно ли государство рассматривает возможность таких изменений, читайте в материале Фактов ICTV.

Что предлагает петиция о мобилизации женщин без детей

Автор петиции Станислав Русин предлагает распространить военную обязанность на трудоспособных женщин, не имеющих детей. При этом предполагается, что от призыва должны быть освобождены женщины, имеющие законные основания для отсрочки или непригодные к военной службе по состоянию здоровья.

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Свое предложение автор объясняет необходимостью более равномерного распределения обязанностей по защите Украины. По его мнению, если мужчины во время войны выполняют воинскую обязанность, то при определенных условиях к обороне государства могли бы привлекаться и женщины.

Вместе с петицией о введении мобилизации женщин, не имеющих детей, появились и другие петиции, авторы которых предлагают уравнять правила военного учета и исполнения воинского долга для мужчин и женщин. Однако само появление таких петиций не означает, что правила мобилизации уже изменились.

Могут ли мобилизовать женщин без детей: что сказали в ЦПД

На резонанс вокруг петиции отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он заявил, что женской мобилизации пока не планируется. Коваленко также опроверг информацию о якобы подготовке изменений в отношении родителей троих детей.

— Никакой женской мобилизации не планируется, так же не планируется никаких изменений в отношении родителей троих детей. Хватит разгонять дурака, — написал он.

Что говорят юристы о мобилизации женщин без детей

Как объясняет адвокат Олег Лукьянчиков, для введения обязательной мобилизации женщин недостаточно зарегистрировать петицию. Необходимо изменять действующие законодательные нормы, предусматривающие сейчас другой порядок.

Петиция, даже если наберет необходимые 25 тыс. голосов, сама по себе не изменяет закон. В таком случае Кабинет Министров должен его рассмотреть и предоставить ответ, а для фактического изменения правил требуется отдельная законодательная процедура.

— Дальше нужна разработка законопроекта, голосование в Верховной Раде, подпись Президента. То есть путь от петиции к реальной мобилизации женщин – длинный и с множеством фильтров, – подчеркнул адвокат.

Поэтому говорить о том, что после появления петиции женщин без детей начнут мобилизовать, нет оснований.

Могут ли сейчас мобилизовать женщину без детей

Законодательство не предусматривает принудительного призыва женщин во время мобилизации только потому, что у них нет детей.

Это определено частью 12 статьи 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе. В нем указано, что женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в военное время в добровольном порядке.

Также пункт 87 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением №560, предусматривает добровольный порядок призыва женщин.

Следовательно, мобилизация бездетных женщин в Украине пока не введена. Петиция только предлагает изменить действующие правила, а информации о подготовке таких изменений нет.

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