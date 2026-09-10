Згідно із Законом України Про військовий обов’язок і військову службу, призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Жінки ж можуть служити лише за власним бажанням.

Чи штрафують жінок, які не оновили дані у ТЦК, читайте на Фактах ICTV.

Хто з жінок має стати на військовий облік

Відповідно до пункту 51 постанови №1487, заклади профтехосвіти, коледжі та виші, які готують жінок за медичними або фармацевтичними спеціальностями, зобов’язані за два місяці до завершення навчання надіслати списки таких студенток (додаток 14) до територіального центру комплектування (ТЦК), на території якого розташований навчальний заклад.

Зараз дивляться

Ці списки є підставою для видачі жінкам тимчасових посвідчень військовозобов’язаного. На цьому етапі ще не визначається придатність до служби і не ставиться відмітка про взяття на облік, але інформація одразу потрапляє до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Посвідчення видає місцевий ТЦК (за місцем навчального закладу), і вони дійсні 30 діб.

Протягом 7 днів з моменту отримання тимчасового посвідчення, жінка має особисто з’явитися до ТЦК за місцем своєї реєстрації або задекларованого проживання, щоб стати на військовий облік. Там уже визначать її придатність до служби за станом здоров’я, внесуть дані до реєстру та видадуть постійний військово-обліковий документ.

Що з тими, хто вже закінчив навчання або працює

Керівники державних установ, підприємств, організацій чи органів місцевого самоврядування мають повідомляти ТЦК про жінок, які працюють у них, мають медичну або фармацевтичну освіту, але ще не перебувають на військовому обліку.

Якщо жінка не працює — вона повинна самостійно прийти до ТЦК, щоб стати на облік.

Чи штрафують військовозобов’язаних жінок, які не оновили дані у ТЦК

За словами адвоката юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко, жінки з медичною або фармацевтичною освітою, яким від 18 до 60 років і які придатні за станом здоров’я, зобов’язані стати на військовий облік.

Це не означає, що їх одразу призвуть до війська — для цього потрібна їхня особиста згода. Дані таких жінок просто вносяться до військового реєстру.

Адвокат наголошує, що жінки можуть самостійно підписати контракт і стати військовослужбовицями. Якщо вони відповідають вимогам за віком і здоров’ям, їм доступна базова військова підготовка.

Якщо жінка вже служить у ЗСУ і завагітніла, вона має право піти зі служби або взяти відпустку для догляду за дитиною.

Чи можуть жінкам виписувати штрафи від ТЦК

Так, жінки можуть бути оштрафовані за недотримання вимог військового обліку — наприклад, за несвоєчасне оновлення особистих даних у ТЦК. Це стосується тих, хто має відповідну освіту або спеціальність і підпадає під визначені законом категорії.

Штрафи можуть застосовуватися до жінок з медичною чи фармацевтичною освітою, які не стали на військовий облік або не оновили дані в територіальному центрі комплектування.

Чи оштрафують жінок-медиків за неоновлення даних у ТЦК та яка сума штрафів

Відповідно до статті 210 КУпАП, за порушення правил обліку передбачені штрафи у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Причинами для накладення штрафу є неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання, роботи, сімейного стану або неявка за викликом без поважної причини.

Рішення про адміністративне порушення ухвалює ТЦК. Штраф можуть призначити як при особистій присутності жінки, так і заочно, якщо вона була належним чином поінформована, але не з’явилася.

Кому з жінок загрожує штраф від ТЦК

Якщо жінка-медик або фармацевт перебуває на обліку, вона вважається військовозобов’язаною і до неї застосовуються всі загальні вимоги закону.

Отже штраф від ТЦК може отримати військовозобов’язана жінка, за умови порушення військового обліку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.