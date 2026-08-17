Специалисты расшифровали черный ящик военного самолета Су-24М, разбившегося в Хмельницкой области. Тогда в результате авиакатастрофы погибли два украинских пилота.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Расследование авиакатастрофы Су-24М в Хмельницкой области

По информации ГБР, специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолета. Следователи получили результаты служебного расследования командования Воздушных сил ВСУ и назначили дополнительную авиационно-техническую экспертизу.

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Как свидетельствуют данные бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле. Вскоре самолет потерял управляемость и стал вращаться вокруг своей оси. Он падал с высоты более 600 м, а скорость составила 809 км/ч.

Предварительно, во время служебного расследования ВС ВСУ пришли к выводу, что причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор – столкновение с птицей. Но в ГБР утверждают, что эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении.

По данным следствия, авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли обнаруженные повреждения повлечь критическую потерю управляемости и имел ли экипаж техническую возможность восстановить контроль над самолетом и предотвратить авиакатастрофу.

В то же время эксперты проверяют другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М. Окончательные выводы планируется сделать после завершения экспертиз.

В настоящее время продолжается расследование по ч. 2 ст. 416 (Нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

16 июня в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил ВСУ.

Фото : ГБР

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