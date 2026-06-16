На Хмельнитчине разбился самолет Су-24М, оба пилота погибли
- На Хмельнитчине 16 июня разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.
- В результате авиакатастрофы погибли оба члена экипажа — летчик и штурман.
Около 19:00 16 июня 2026 года в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7 бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных Сил ВСУ.
Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: что известно
— Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задание на Хмельнитчине. К сожалению, оба летчика погибли, – сообщили в ВС ВСУ.
В Воздушных силах выразили искренние соболезнования семьям майора Загарулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича.
На месте авиакатастрофы работают спасатели и правоохранители. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства падения самолета.
Су-24М является модернизированным сверхзвуковым фронтовым бомбардировщиком, предназначенным для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям при любых погодных условиях.
Бомбардировщик способен нести до 8 тонн боевой нагрузки, в том числе управляемые авиабомбы и широкий спектр управляемых ракет класса “воздух-поверхность”.
Напомним, в декабре при выполнении боевого задания на восточном направлении погиб пилот украинского истребителя Су-27, подполковник Евгений Иванов.