Фахівці розшифрували чорну скриньку військового літака Су-24М, який розбився у Хмельницькій області. Тоді внаслідок авіакатастрофи загинули двоє українських пілотів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи Су-24М у Хмельницькій області

За інформацією ДБР, фахівці завершили розшифровування бортового реєстратора літака. Слідчі отримали результати службового розслідування командування Повітряних сил ЗСУ та призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

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Як свідчать дані бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Згодом літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 м, а швидкість становила 809 км/год.

Попередньо, під час службового розслідування ПС ЗСУ дійшли до висновку, що причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник – зіткнення з птахом. Але у ДБР стверджують, що ця версія ще потребує експертного підтвердження.

За даними слідства, авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти авіакатастрофі.

Водночас експерти перевіряють інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М. Остаточні висновки планують зробити після завершення експертиз.

Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 416 (Порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

16 червня в Хмельницькій області сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7 бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

Фото : ДБР

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