В ГБР продолжают расследовать обстоятельства авиакатастрофы Су-24М в Хмельницкой области, которая произошла 16 июня 2026 года и унесла жизни двух военнослужащих.

Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области

Как сообщили в Государственном бюро расследований, следователи уже получили выводы ДНК-экспертизы и допросили свидетелей. По данным ГБР, в тот день самолет совершал уже второй полет.

В бюро отметили, что перед обоими вылетами у технического персонала воинской части не было никаких замечаний по состоянию воздушного судна. Вся служебная документация была оформлена в соответствии с требованиями.

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Также подтверждено, что пилоты выполняли боевое задание. Его детали известны следствию, однако не разглашаются из соображений национальной безопасности.

В ГБР опровергли информацию о якобы катапультировании одного из пилотов. В рамках расследования уже провели десятки допросов, в том числе членов семей погибших, командования и их побратимов.

По словам очевидцев, перед полетом оба военных прошли необходимое медицинское освидетельствование, не жаловались на самочувствие и находились в хорошем настроении.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила личности погибших военнослужащих.

Параллельно продолжается служебное расследование, проводимое командованием Воздушных сил ВСУ. После его завершения планируется назначить независимую авиационно-техническую экспертизу.

Досудебное расследование осуществляется по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу или другие тяжкие последствия.

Напомним, что на Хмельнитчине 16 июня разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

В результате авиакатастрофы погибли оба члена экипажа — летчик и штурман.

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