Служба безопасности Украины призвала граждан усилить бдительность накануне и во время празднования Дня Независимости 24 августа.

СБУ призывает граждан быть особенно бдительными накануне и в День Независимости

В ведомстве предупреждают, что в условиях полномасштабной войны Россия может прибегнуть к обстрелам, провокациям, диверсиям, терактам, кибератакам и другим преступлениям.

В СБУ подчеркнули, что украинцам следует ответственно относиться к собственной безопасности и соблюдать базовые правила.

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В частности, граждане призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заранее знать расположение ближайшего укрытия. При обнаружении подозрительных предметов не следует приближаться к ним, касаться или пытаться самостоятельно проверить.

О подозрительных лицах, предметах или возможных признаках противоправной деятельности необходимо сообщать правоохранителям.

Также в СБУ напомнили о запрете публиковать фото и видео, по которым можно установить расположение украинских военных, объектов критической инфраструктуры, блокпостов или средств противовоздушной обороны. Не стоит распространять и информацию о последствиях российских ударов, работе ПВО или перемещении военных.

Отдельно спецслужба предостерегает от выполнения сомнительных поручений от незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов. Речь идет о просьбе сфотографировать определенный объект, передать пакет или оставить предмет в определенном месте.

В СБУ подчеркнули, что российские спецслужбы продолжают попытки завербовать украинцев для подготовки терактов и диверсий.

Если неизвестные предлагают деньги за поджоги, повреждение имущества, установление подозрительных предметов, сбор информации о военных объектах или других незаконных действиях, в ведомстве призывают отказываться и сообщать правоохранителям.

Информацию о возможной подготовке диверсий, терактов, попытках вербовки или других угрозах государственной безопасности можно передать СБУ по номеру горячей линии 1516, через чат-бот Спали ФСБшника или по электронной почте callcenter@ssu.gov.ua.

Источник : СБУ

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