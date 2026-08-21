Служба безпеки України закликала громадян посилити пильність напередодні та під час святкування Дня Незалежності 24 серпня.

СБУ закликає громадян бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності

У відомстві попереджають, що в умовах повномасштабної війни Росія може вдатися до обстрілів, провокацій, диверсій, терактів, кібератак та інших злочинів.

У СБУ наголосили, що українцям варто відповідально ставитися до власної безпеки та дотримуватися базових правил.

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Зокрема, громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та заздалегідь знати розташування найближчого укриття. У разі виявлення підозрілих предметів не слід наближатися до них, торкатися або намагатися самостійно перевірити.

Про підозрілих осіб, предмети чи можливі ознаки протиправної діяльності необхідно повідомляти правоохоронцям.

Також у СБУ нагадали про заборону публікувати фото та відео, за якими можна встановити розташування українських військових, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів чи засобів протиповітряної оборони. Не варто поширювати й інформацію про наслідки російських ударів, роботу ППО або переміщення військових.

Окремо спецслужба застерігає від виконання сумнівних доручень від незнайомців, навіть якщо ті представляються співробітниками правоохоронних органів. Йдеться, зокрема, про прохання сфотографувати певний об’єкт, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.

У СБУ наголосили, що російські спецслужби продовжують намагатися вербувати українців для підготовки терактів і диверсій.

Якщо невідомі пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення підозрілих предметів, збір інформації про військові об’єкти чи інші незаконні дії, у відомстві закликають відмовлятися та одразу повідомляти правоохоронців.

Інформацію про можливу підготовку диверсій, терактів, спроби вербування чи інші загрози державній безпеці можна передати СБУ за номером гарячої лінії 1516, через чат-бот Спали ФСБшника або електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua.

Джерело : СБУ

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