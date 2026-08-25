Карта боевых действий на 25 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего за последние сутки зафиксировано 209 боевых столкновений.
Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и совершил 80 авиаударов, в ходе которых сбросил 234 управляемые авиабомбы.
Кроме того, захватчики задействовали 9 641 дрон-камикадзе и обстреляли 3 203 раза населенные пункты и позиции наших войск, из них 83 раза — с применением реактивных систем залпового огня.
Карта боевых действий в Украине на 25 августа 2026
Ситуация в Украине на 25 августа 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки зафиксировано восемь боевых столкновений. При этом агрессор 74 раза обстрелял позиции наших войск и населенные пункты, семь раз — с применением РСЗО. Также противник нанёс один авиаудар, применив две КАБ.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населённых пунктов Козача Лопань, Гоптивка, Старица, Радьковка и Зарубинка.
На Купянском направлениипроизошла одна наступательная операция врага в сторону Куриловки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 14 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Новоселовка, Диброва, Дробишево и недалеко от Ольговки.
На Славянском направлении противник совершил десять штурмовых атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Диброва, Ризниковка, а также в сторону Рай-Александровки и Николаевки.
На Краматорском направлении российские захватчики не проводили наступательных действий.
На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Грузкое и в сторону населенных пунктов Вольное и Кучеров Яр.
Двадцать две атаки враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Новоалександровка, Сергеевка, Муравка, Новопавловка, а также в районе Родинского, Мирного, Котлиного, Удачного и Новониколаевки.
На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Нового Запорожья, Андреевки-Клевцового, Александрограда и Красногорского.
На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах Рождественки, Ровно, Долинки, Горкого, Даниловки и Лесного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд недалеко от Новояковлевки.
На Приднепровском направлении за последние сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 25 августа
- личного состава – около 1 479 300 (+1 230) человек;
- танков – 12 293 (+0) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 220 (+9) шт.;
- артиллерийских систем – 48 567 (+48) шт.;
- РСЗО – 2 058 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 587 (+1) шт.;
- самолетов – 440 (+0) шт.;
- вертолетов – 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 2 378 (+10) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 479 882 (+1 555) шт.;
- крылатых ракет — 5 052 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 139 221 (+448) шт.;
- специальной техники – 4 582 (+7) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.