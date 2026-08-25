Всего за последние сутки зафиксировано 209 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и совершил 80 авиаударов, в ходе которых сбросил 234 управляемые авиабомбы.

Кроме того, захватчики задействовали 9 641 дрон-камикадзе и обстреляли 3 203 раза населенные пункты и позиции наших войск, из них 83 раза — с применением реактивных систем залпового огня.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки зафиксировано восемь боевых столкновений. При этом агрессор 74 раза обстрелял позиции наших войск и населенные пункты, семь раз — с применением РСЗО. Также противник нанёс один авиаудар, применив две КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 11 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населённых пунктов Козача Лопань, Гоптивка, Старица, Радьковка и Зарубинка.

На Купянском направлениипроизошла одна наступательная операция врага в сторону Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 14 раз атаковали в сторону населенных пунктов Лиман, Новоселовка, Диброва, Дробишево и недалеко от Ольговки.

На Славянском направлении противник совершил десять штурмовых атак в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Диброва, Ризниковка, а также в сторону Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики не проводили наступательных действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 19 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новоселовка, Грузкое и в сторону населенных пунктов Вольное и Кучеров Яр.

Двадцать две атаки враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Новоалександровка, Сергеевка, Муравка, Новопавловка, а также в районе Родинского, Мирного, Котлиного, Удачного и Новониколаевки.

На Александровском направлении враг совершил четыре атаки в районах Нового Запорожья, Андреевки-Клевцового, Александрограда и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районах Рождественки, Ровно, Долинки, Горкого, Даниловки и Лесного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд недалеко от Новояковлевки.

На Приднепровском направлении за последние сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 25 августа

личного состава – около 1 479 300 (+1 230) человек;

танков – 12 293 (+0) шт.;

боевых бронированных машин – 25 220 (+9) шт.;

артиллерийских систем – 48 567 (+48) шт.;

РСЗО – 2 058 (+2) шт.;

средств ПВО – 1 587 (+1) шт.;

самолетов – 440 (+0) шт.;

вертолетов – 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 2 378 (+10) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 479 882 (+1 555) шт.;

крылатых ракет — 5 052 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 139 221 (+448) шт.;

специальной техники – 4 582 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 644-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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