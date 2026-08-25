Украина получила небольшую партию ракет к Patriot, нужно больше – Зеленский
- Украина получила дополнительные ракеты для систем Patriot.
- Партнеры подтвердили передачу нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним.
- Президент подчеркнул, что Украине нужно больше ракет для усиления ПВО.
Украина по итогам последних саммитов NB8 (Нордично-Балтийская восьмерка) и Коалиции желающих получила дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и ракеты AIM, а также подтверждение поставок нескольких систем Crotale и боеприпасов к ним.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 25 августа во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.
Ракеты для Украины
По словам Зеленского, в ходе последних международных встреч удалось получить конкретные результаты по разным компонентам противовоздушной обороны — от ракет до систем Crotale.
— Есть подтверждение нескольких систем Crotale и ракет к ним, — отметил президент.
Также глава государства заявил о получении Киевом ракет к системам ПВО Patriot.
— Если честно, тоже немного зашло ракет Patriot. Сколько – не могу сказать, но немного. Надо больше, – сказал Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над увеличением запасов ракет для противовоздушной обороны.
Поддержка регионов
По итогам саммита также объявлено о новых пакетах поддержки для регионов Украины.
— От Бельгии получили, у Дании — Николаевское направление. Эстония поддерживает Житомир, – сказал президент.
По его словам, участники Коалиции желающих поддержали несколько ветеранских проектов, а Бельгия и Германия отдельно объявили о предоставлении Украине энергетических пакетов. Швеция согласилась на финансирование производства украинских дронов.
В последние дни Украина получила оборонные пакеты от Литвы и Финляндии. Норвегия подтвердила финансирование в размере €9 млрд на 2027 год. Также возможна помощь от Швеции по развитию антибаллистической программы Frejya.
Ранее президент подчеркнул, что Украине необходимо около 300-360 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы пройти зиму 2026-2027 годов. Зеленский также заявил, что Украина готова покупать антибаллистические ракеты.