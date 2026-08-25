Украина по итогам последних саммитов NB8 (Нордично-Балтийская восьмерка) и Коалиции желающих получила дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и ракеты AIM, а также подтверждение поставок нескольких систем Crotale и боеприпасов к ним.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 25 августа во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Ракеты для Украины

По словам Зеленского, в ходе последних международных встреч удалось получить конкретные результаты по разным компонентам противовоздушной обороны — от ракет до систем Crotale.

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— Есть подтверждение нескольких систем Crotale и ракет к ним, — отметил президент.

Также глава государства заявил о получении Киевом ракет к системам ПВО Patriot.

— Если честно, тоже немного зашло ракет Patriot. Сколько – не могу сказать, но немного. Надо больше, – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над увеличением запасов ракет для противовоздушной обороны.

Поддержка регионов

По итогам саммита также объявлено о новых пакетах поддержки для регионов Украины.

— От Бельгии получили, у Дании — Николаевское направление. Эстония поддерживает Житомир, – сказал президент.

По его словам, участники Коалиции желающих поддержали несколько ветеранских проектов, а Бельгия и Германия отдельно объявили о предоставлении Украине энергетических пакетов. Швеция согласилась на финансирование производства украинских дронов.

В последние дни Украина получила оборонные пакеты от Литвы и Финляндии. Норвегия подтвердила финансирование в размере €9 млрд на 2027 год. Также возможна помощь от Швеции по развитию антибаллистической программы Frejya.

Ранее президент подчеркнул, что Украине необходимо около 300-360 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы пройти зиму 2026-2027 годов. Зеленский также заявил, что Украина готова покупать антибаллистические ракеты.

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