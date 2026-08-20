Украине нужны дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут предоставить партнеры. Украинская сторона готова приобрести необходимое вооружение.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 20 августа.

Украина готова купить ракеты к Patriot — Зеленский

— Нужны ракеты для Patriot, это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них и нашу потребность, и то, что мы знаем, что эту нашу потребность партнеры могут заполнить. Мы говорим не о подарках, это о готовности Украины покупать оружие, – сказал глава государства.

По словам президента, для обеспечения Украины ракетами нужны соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.

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Зеленский сообщил, что в результате российского удара 20 августа погибли 16 человек.

Почти 50 человек получили ранения. Повреждения получили более 200 объектов, среди них 86 домов, детская больница и объекты социальной инфраструктуры.

Мы обязательно ответим на этот российский удар, так же, как и на другой российский удар. Ответим вполне справедливо и дальнобойно, – заявил президент.

Напомним, Зеленский назвал российский удар 20 августа одним из наиболее циничных, просчитанных и масштабных.

Во время массированного обстрела 20 августа украинские силы противовоздушной обороны сбили 93% крылатых ракет. Что касается дронов, также зафиксирован значительный процент сбития. Россия применила ракеты различных типов и 168 БпЛА.

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