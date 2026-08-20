Мы говорим не о подарках: Зеленский заявил о готовности купить ракеты для Patriot
- Украине нужны дополнительные ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина готова покупать ракеты у партнеров, нужны соответствующие политические решения партнеров, прежде всего США.
Украине нужны дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, которые могут предоставить партнеры. Украинская сторона готова приобрести необходимое вооружение.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 20 августа.
Украина готова купить ракеты к Patriot — Зеленский
— Нужны ракеты для Patriot, это то, что могут обеспечить только наши партнеры. На всех уровнях мы доводим до них и нашу потребность, и то, что мы знаем, что эту нашу потребность партнеры могут заполнить. Мы говорим не о подарках, это о готовности Украины покупать оружие, – сказал глава государства.
По словам президента, для обеспечения Украины ракетами нужны соответствующие политические решения партнеров, прежде всего Соединенных Штатов.
Зеленский сообщил, что в результате российского удара 20 августа погибли 16 человек.
Почти 50 человек получили ранения. Повреждения получили более 200 объектов, среди них 86 домов, детская больница и объекты социальной инфраструктуры.
Мы обязательно ответим на этот российский удар, так же, как и на другой российский удар. Ответим вполне справедливо и дальнобойно, – заявил президент.
Напомним, Зеленский назвал российский удар 20 августа одним из наиболее циничных, просчитанных и масштабных.
Во время массированного обстрела 20 августа украинские силы противовоздушной обороны сбили 93% крылатых ракет. Что касается дронов, также зафиксирован значительный процент сбития. Россия применила ракеты различных типов и 168 БпЛА.