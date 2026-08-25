Україна за підсумками останніх самітів NB8 (Нордично-балтійська вісімка) та Коаліції охочих отримала додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot та ракети AIM, а також підтвердження щодо постачання кількох систем Crotale і боєприпасів до них.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 25 серпня під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

Ракети для України

За словами Зеленського, під час останніх міжнародних зустрічей вдалося отримати конкретні результати щодо різних компонентів протиповітряної оборони — від ракет до систем Crotale.

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— Є підтвердження щодо декількох систем Crotale і ракет до них, — зазначив президент.

Також глава держави заявив про отримання Києвом ракет до систем ППО Patriot.

— Якщо чесно, також трішки зайшло ракет Patriot. Скільки — не можу сказати, але трішки. Треба більше, — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує працювати над збільшенням запасів ракет для протиповітряної оборони.

Підтримка регіонів

За підсумками саміту також оголошено про нові пакети підтримки для регіонів України.

— Від Бельгії отримали, у Данії — Миколаївський напрямок. Естонія підтримує Житомир, – сказав президент.

За його словами, учасники Коаліції охочих підтримали й кілька ветеранських проєктів, а Бельгія та Німеччина окремо оголосили про надання Україні енергетичних пакетів. Швеція погодилася на фінансування виробництва українських дронів.

За останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії. Норвегія підтвердила фінансування у розмірі €9 млрд на 2027 рік. Також можлива допомога від Швеції щодо розбудови антибалістичної програми Frejya.

Раніше президент наголосив, що Україні необхідно близько 300-360 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб пройти зиму 2026-2027 років. Зеленський також заявив, що Україна готова купляти антибалістичні ракети.

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