Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует в сентябре отправиться в США вместе с другими европейскими лидерами, чтобы убедить президента Дональда Трампа предоставить Украине доступ к части американских запасов ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом Бернем заявил в интервью Bloomberg после своего первого международного визита в качестве британского премьера.

Бернем хочет убедить Трампа передать Украине ракеты Patriot

По словам Бернема, в сентябре он планирует отправиться в Нью-Йорк, где вместе с другими европейскими лидерами постарается добиться от США дополнительных ракет-перехватчиков Patriot для Украины.

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Окончательные детали поездки еще не согласованы, но после переговоров в Киеве британский премьер заявил, что понимает, на чем нужно сосредоточиться в ближайшие недели.

— Я с нетерпением жду поездки в Нью-Йорк в сентябре. Я еще не подтвердил все детали, но, скорее всего, поеду, особенно после сегодняшней дискуссии. Уезжая сегодня, я абсолютно точно знаю, что мне нужно сделать в ближайшие несколько недель, — сказал Бернем.

Речь идет прежде всего о нехватке ракет-перехватчиков для Patriot, необходимых Украине для защиты от российских баллистических ударов в преддверии зимы.

Бернем отметил, что после визита в Киев испытывает “действительно большой оптимизм” по поводу того, что проблему с дефицитом ракет для украинской ПВО можно решить.

Коалиция желающих может собраться в США

Европейские лидеры также рассматривают возможность провести еще одно заседание Коалиции желающих во время Генеральной ассамблеи ООН.

Одной из главных тем может стать обеспечение Украины американскими ракетами-перехватчиками и другими средствами противоракетной обороны.

— Похоже, это наиболее вероятное развитие событий. Пока это не подтверждено, но, кажется, большинство людей склоняются именно к этому, — заявил Бернем.

В то же время Великобритания сама не использует Patriot и поэтому не имеет запасов ракет, необходимых Украине. По словам премьера, к решению проблемы должны подключиться другие союзники.

— Есть и другие игроки, которые могли бы помочь и на которых мы можем повлиять. Вероятно, это будет решение, требующее участия многих уровней и переговоров, — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно получить от США как минимум 5% американского запаса ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить предстоящую зиму и защититься от российских баллистических атак.

По его словам, если Вашингтон передаст 10% запасов, этого хватит для перехвата всех российских баллистических ракет.

Президент отметил, что сейчас у Украины есть около 1% от необходимого объема. В 2026 году Украина получила в 2,5 раза меньше перехватчиков, чем в 2025-м, тогда как Россия каждый месяц запускает примерно в два раза больше баллистических ракет.

Помимо закупки готовых ракет, Киев стремится получить от США лицензию на производство перехватчиков Patriot прямо в Украине.

Как писал The Atlantic, американские производители Raytheon и Lockheed Martin публично объясняют свои предостережения по передаче технологий Украине рисками для интеллектуальной собственности и возможностью их несанкционированного распространения.

В то же время собеседник издания из Республиканской партии заявил, что причиной могут быть и опасения конкуренции.

По его словам, американские компании боятся, что Украина сможет усовершенствовать ракеты Patriot и наладить их массовое производство быстрее и значительно дешевле, чем это позволяют нынешние производственные мощности в США.

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