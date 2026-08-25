В Верховной Раде зарегистрированы два президентских законопроекта, которыми предусмотрено предоставление особого статуса национальным святыням украинского народа и усиление ответственности за их уничтожение, разрушение или повреждение.

Речь идет о законопроектах №15550 О защите национальных святынь украинского народа и №15551 об усилении ответственности за преступления против национальных святынь украинского народа.

Что предлагается признать национальными святынями

Согласно законопроекту, национальной святыней может быть памятник культурного наследия национального значения или объект всемирного наследия, который имеет исключительно культурное, историческое, научное или религиозное значение для украинского народа и формирования украинской государственности.

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Для включения в соответствующий список объект должен соответствовать по меньшей мере двум определенным критериям. Среди них возраст более 1000 лет, уникальная историческая и духовная ценность, а также связь с важными государственными событиями или выдающимися фигурами украинской истории.

В список предлагают включить 23 объекта:

Софию Киевскую;

Киево-Печерскую лавру;

Херсонес Таврический;

Почаевскую лавру;

Собор святого Юра во Львове;

Чернечу гору — могилу Тараса Шевченко;

Ханский дворец и Большую мечеть в Бахчисарае;

Успенский собор в Крылосе;

Спасо-Преображенский собор в Чернигове;

Святогорскую лавру;

резиденцию митрополитов Буковины и Далмации;

Замок Любарта в Луцке;

Каменец-Подольскую крепость;

Хотинскую крепость;

Аккерманскую крепость;

Кармелитский монастырь в Бердичеве;

замок Паланок в Мукачево;

Ильинскую церковь в Субботове;

усадьбу Григория Сковороды;

Цитадель Батуринской крепости и Гетманский дворец;

Холодный Яр;

Запорожскую Сечь на Хортице;

место боя под Крутами.

Святыни должны получить особую защиту

Законопроект №15550 предусматривает особую государственную защиту объектов. Государство должно принимать меры по недопущению их уничтожения, разрушения или повреждения, а также устранения потенциальных угроз.

Отдельно предусмотрена возможность привлечения государства-агрессора к ответственности за уничтожение или повреждение национальных святынь.

Также президент должен создать Совет по вопросам национальных святынь — орган, который будет рассматривать предложения по включению объектов культурного наследия в соответствующий перечень.

Наказание за повреждение святынь

Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс.

За умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение национальной святыни предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Дополнительно может применяться запрет занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Отдельно предлагается установить ответственность за незаконные археологические разведки, раскопки и т.п. на таких объектах. За это предполагается штраф от 17 до 51 тыс. грн, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до 2 лет.

Законопроекты зарегистрированы в Верховной Раде и должны пройти дальнейшее рассмотрение парламентом.

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