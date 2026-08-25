У Верховній Раді зареєстровані два президентські законопроєкти, якими передбачено надання особливого статусу національним святиням українського народу та посилення відповідальності за їхнє знищення, руйнування чи пошкодження.

Йдеться про законопроєкти №15550 Про захист національних святинь українського народу та №15551 щодо посилення відповідальності за злочини проти національних святинь українського народу.

Що пропонується визнати національними святинями

Згідно із законопроєктом, національною святинею може бути пам’ятка культурної спадщини національного значення або об’єкт всесвітньої спадщини, який має виняткове культурне, історичне, наукове чи релігійне значення для українського народу та формування української державності.

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Для включення до відповідного переліку об’єкт має відповідати щонайменше двом визначеним критеріям. Серед них — вік понад 1000 років, унікальна історична та духовна цінність, а також зв’язок із важливими державотворчими подіями або видатними постатями української історії.

До переліку пропонують включити 23 об’єкти:

Софію Київську;

Києво-Печерську лавру;

Херсонес Таврійський;

Почаївську лавру;

Собор святого Юра у Львові;

Чернечу гору — могилу Тараса Шевченка;

Ханський палац і Велику мечеть у Бахчисараї;

Успенський собор у Крилосі;

Спасо-Преображенський собор у Чернігові;

Святогірську лавру;

Резиденцію митрополитів Буковини та Далмації;

Замок Любарта в Луцьку;

Кам’янець-Подільську фортецю;

Хотинську фортецю;

Аккерманську фортецю;

Кармелітський монастир у Бердичеві;

замок Паланок у Мукачеві;

Іллінську церкву в Суботові;

садибу Григорія Сковороди;

Цитадель Батуринської фортеці та Гетьманський палац;

Холодний Яр;

Запорізьку Січ на Хортиці;

місце бою під Крутами.

Святині мають отримати особливий захист

Законопроєкт №15550 передбачає особливий державний захист об’єктів. Держава має вживати заходів для недопущення їхнього знищення, руйнування чи пошкодження, а також усунення потенційних загроз.

Окремо передбачена можливість притягнення держави-агресора до відповідальності за знищення або пошкодження національних святинь.

Також президент має утворити Раду з питань національних святинь — орган, який розглядатиме пропозиції щодо включення об’єктів культурної спадщини до відповідного переліку.

Покарання за пошкодження святинь

Другий законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу.

За умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження національної святині пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Додатково може застосовуватися заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Окремо пропонується встановити відповідальність за незаконні археологічні розвідки, розкопки тощо на таких об’єктах. За це передбачатиметься штраф від 17 до 51 тис. грн, пробаційний нагляд або обмеження волі строком до 2 років.

Законопроєкти наразі зареєстровані у Верховній Раді та мають пройти подальший розгляд парламентом.

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