Украинский национальный пантеон будет размещен на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти. Соответствующее постановление Кабинета министров обнародовано на сайте Правительственного портала.

Украинский национальный пантеон разместят возле Киево-Печерской лавры

Это постановление подготовил Украинский институт национальной памяти как очередной шаг в рамках масштабного проекта по созданию Украинского национального пантеона.

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Согласно документу, Украинский институт национальной памяти разработает концепцию и структуру пантеона, а также обеспечит научно-методическое сопровождение его создания и форматов мемориализации.

Кроме того, предусмотрено проведение экспертных и общественных обсуждений по функционированию пантеона.

В то же время УИНП вместе с Министерством иностранных дел Украины должны проверить сведения о борцах за независимость, выдающихся деятелях украинской идентичности и членах их семей, похороненных за границей. Это необходимо для того, чтобы определить, кого именно из них целесообразно перезахоронить на территории пантеона.

Министерство культуры Украины будет отвечать за определение месторасположения пантеона с соблюдением памятникоохранных требований, земельных ограничений и международных обязательств государства.

Также Минкульт должен организовать открытый архитектурный конкурс с участием государственных органов, общественности, религиозных общин и ведущих специалистов для выбора наилучшего проекта мемориала.

Создание, обустройство и дальнейшая работа пантеона на территории Киево-Печерской лавры будут финансироваться из государственного бюджета и других источников, которые не противоречат действующему законодательству.

Следует отметить, что 1 июля Верховная Рада приняла закон Об Украинском национальном пантеоне сразу за основу и в целом. Это решение подытожило длительный путь длиной более 30 лет – от первых дискуссий вокруг идеи до ее окончательного законодательного регулирования.

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