Россия подвергла обстрелу территорию Киево-Печерской лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из самых значимых духовных и культурных памятников Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

Нападение на Киево-Печерскую лавру: что известно

По ее словам, в результате российского удара поврежден Успенский собор. Сейчас на месте работают соответствующие службы, которые локализуют возникшие пожары.

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Татьяна Бережная напомнила, что Киево-Печерская лавра входит в перечень объектов, находящихся под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

По словам министра, атака на Киево-Печерскую лавру является одним из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия.

– Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине. Речь идет о наследии, принадлежащем всему человечеству. Призываем мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает целенаправленно атаковать украинцев и мировое культурное наследие, – подчеркнула Татьяна Бережная.

В настоящее время информация о масштабах повреждений уточняется. После завершения работы профильных служб будет проведена детальная оценка состояния памятника.

Ночью Россия массировано атаковала Киев. Сообщается о погибших и более чем двух десятках раненых. В девяти районах столицы зафиксированы разрушения.

Фото: министр культуры Татьяна Бережная

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