Протягом минулої доби, 30 серпня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 600 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 650-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,488 млн.

Втрати ворога на 31 серпня 2026 року

особового складу – близько 1 488 200 (+1 600);

танків – 12 316 (+5);

бойових броньованих машин – 25 255 (+7);

артилерійських систем – 48 883 (+50);

РСЗВ – 2 079 (+7);

засобів ППО – 1 597 (+3);

літаків – 440;

гелікоптерів – 354;

наземних робототехнічних комплексів – 2 442 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055);

крилатих ракет – 5 060;

кораблів/катерів – 35;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 141 920 (+467);

спеціальної техніки – 4 621 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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