Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 31 серпня: ліквідовано ще 1600 окупантів та понад 2 тис. БпЛА
Протягом минулої доби, 30 серпня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 600 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 650-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,488 млн.
Втрати ворога на 31 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 488 200 (+1 600);
- танків – 12 316 (+5);
- бойових броньованих машин – 25 255 (+7);
- артилерійських систем – 48 883 (+50);
- РСЗВ – 2 079 (+7);
- засобів ППО – 1 597 (+3);
- літаків – 440;
- гелікоптерів – 354;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 442 (+7);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055);
- крилатих ракет – 5 060;
- кораблів/катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 141 920 (+467);
- спеціальної техніки – 4 621 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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