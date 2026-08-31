Протягом минулої доби, 30 серпня, Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 600 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 650-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,488 млн.

Втрати ворога на 31 серпня 2026 року

  • особового складу – близько 1 488 200 (+1 600);
  • танків – 12 316 (+5);
  • бойових броньованих машин – 25 255 (+7);
  • артилерійських систем – 48 883 (+50);
  • РСЗВ – 2 079 (+7);
  • засобів ППО – 1 597 (+3);
  • літаків – 440;
  • гелікоптерів – 354;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 442 (+7);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055);
  • крилатих ракет – 5 060;
  • кораблів/катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 141 920 (+467);
  • спеціальної техніки – 4 621 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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