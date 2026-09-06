В данный момент есть вероятность, что война в Украине не завершится до наступления зимы.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время брифинга со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский о продолжительности войны в Украине

По словам Владимира Зеленского, во время сегодняшней встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были подробно обсуждены вероятные вызовы в ближайшие месяцы.

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В настоящее время, отмечает глава государства, есть вероятность, что боевые действия продолжатся и зимой.

— Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами. Есть надежда и на поддержку европейских партнеров, если война будет продолжаться зимой, а пока похоже, что так и будет, — отметил Владимир Зеленский.

В случае продолжения войны Украина рассчитывает получить от партнеров зимний пакет поддержки.

— Если война будет продолжаться зимой, мы очень рассчитываем на зимний пакет, который я сегодня совершенно подробно проговаривал со Стивом и Джаредом, с нашими европейскими партнерами, — заявил Зеленский.

В частности, Украина рассчитывает на усиление противовоздушной обороны, энергетическую поддержку и возможность использования американского сжиженного газа.

К слову, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер также считает, что завершение войны в Украине до зимы не гарантировано.

Несмотря на это, утверждает Джаред Кушнер, США продолжит “положительный диалог” для поиска пути достижения этой цели.

Напомним, что сегодня, 6 сентября, в Киеве с визитом находятся спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В Украину иностранная делегация прибыла после вчерашних переговоров в Москве.

Сторонам удалось договориться о проведении встречи с участием представителей Украины, США и Европы. Когда и где это произойдет, пока не известно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 656-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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