Наразі є ймовірність, що війна в Україні не завершиться до настання зими.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Зеленський про тривалість війни в Україні

За словами Володимира Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером було детально обговорено ймовірні виклики найближчих місяців.

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Наразі, наголошує глава держави, є ймовірність, що бойові дії продовжаться і взимку.

— Ми дуже сподіваємось, що в нас буде можливість домовитись з американськими партнерами. Є надія й на підтримку європейських партнерів, якщо війна триватиме взимку, а поки на це схоже, — зауважив Володимир Зеленський.

У разі продовження війни Україна розраховує отримати від партнерів зимовий пакет підтримки.

— Якщо війна триватиме взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював зі Стівом та Джаредом, з нашими європейськими партнерами, — заявив Зеленський.

Зокрема, Україна розраховує на посилення протиповітряної оборони, енергетичної підтримки та можливість використання американського скрапленого газу.

До слова, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер теж вважає, що завершення війни в Україні до зими не є гарантованим.

Попри це, стверджує Джаред Кушнер, США продовжить “позитивний діалог” для пошуку шляху до досягнення цієї мети.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, у Києві з візитом перебувають спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

До України іноземна делегація прибула після вчорашніх переговорів із главою Кремля Володимром Путіним у Москві.

У Києві сторонам вже вдалося домовитися про проведення зустрічі за участі представників України, США та Європи. Коли та де саме це станеться, поки не відомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 656-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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