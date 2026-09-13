Украинские Силы обороны имеют все шансы удержать выгодные оборонительные рубежи и улучшить положение на отдельных участках Донецкого направления в течение ближайшего месяца.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий во время онлайн-выступления на саммите Ялтинской европейской стратегии (YES) Peace Through Strength NOW!

Билецкий о ситуации в Донецкой области

По словам Билецкого, ситуация на фронте остается сложной, но нынешний период не самый тяжелый для украинской армии по сравнению с предыдущими годами.

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Он считает, что у украинских военных есть возможность удержать выгодные оборонительные рубежи, в частности так называемый пояс городов-крепостей в Донецкой области.

— У украинского фронта есть все шансы удержать выгодные оборонительные рубежи — пояс городов-крепостей, а также улучшить положение на некоторых участках Донецкого фронта. В ближайшее время мы продемонстрируем результат, который будет неоспоримым, — заявил Билецкий.

Что такое пояс городов-крепостей в Донецкой области

Пояс городов-крепостей в Донецкой области — это система оборонительных укреплений в районе Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Эта оборонительная линия протяженностью около 50 км.

Она включает укрепленные позиции, развитую военную инфраструктуру и минные заграждения и формировалась на протяжении многих лет полномасштабной войны.

Пояс городов-крепостей остается одним из ключевых элементов украинской обороны на Востоке. В случае его потери восстановить аналогичную систему укреплений в короткие сроки будет невозможно.

Ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на то, что Дональд Трамп окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот передал России оставшуюся часть территории Донецкой области.

По словам Келлога, Трамп не требовал от Зеленского добровольно отдать Донбасс или Донецкую область. Он отметил, что это стало ясно, в частности, после саммита на Аляске.

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