Россия в ближайшее время не сможет достичь своих стратегических целей в войне против Украины, поэтому уже в марте-апреле 2027 года перед Кремлем может встать вопрос о целесообразности продолжения войны.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий во время встречи в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES).

Белецкий о лучшем моменте для переговоров с РФ

По словам Билецкого, данные украинской и западной разведок, а также анализ открытых источников показывают, что Россия ставит перед собой две основные стратегические цели.

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Первая — полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Вторая — истощить возможности Украины продолжать сопротивление.

По его словам, российское военно-политическое руководство ожидает от своей армии выполнения этих задач к началу 2027 года. В то же время Билецкий считает такие планы нереалистичными.

Командир Третьего армейского корпуса заявил, что у украинских войск есть все шансы удержать пояс городов-крепостей и улучшить положение на отдельных участках фронта.

Одним из ключевых условий устойчивости Украины Билецкий назвал способность защитить небо от российских баллистических ракет и реактивных дронов.

По его словам, если Украине удастся пройти это испытание, уже в марте-апреле 2027 года перед Россией может встать вопрос: как и зачем продолжать войну, если ни одной из заявленных стратегических целей достичь не удалось.

Билецкий считает, что именно тогда может наступить лучший момент для переговоров об устойчивом мире на украинских условиях.

В то же время бригадный генерал подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной. Однако, по его оценке, нынешний период не является самым тяжелым для украинской армии по сравнению с предыдущими годами.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следующий раунд переговоров о мире в трехстороннем формате может состояться уже в октябре.

По его словам, украинская сторона готовится к следующей встрече. Буданов подтвердил, что речь идет именно о трехстороннем формате переговоров, однако возможного места их проведения не назвал.

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