Українські Сили оборони мають усі шанси втримати вигідні рубежі оборони та поліпшити становище на окремих ділянках Донецького напрямку протягом найближчого місяця.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький під час онлайн-виступу на саміті Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Peace Through Strength NOW!

Білецький про ситуацію на Донеччині

За словами Білецького, ситуація на фронті залишається складною, однак нинішній період не є найважчим для української армії порівняно з попередніми роками.

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Він вважає, що українські військові мають можливість утримати вигідні оборонні рубежі, зокрема так званий пояс міст-фортець на Донеччині.

— В українського фронту є усі шанси втримати вигідні рубежі оборони — пояс міст-фортець, а також поліпшити становище на окремих ділянках Донецького фронту. Найближчим часом ми продемонструємо результат, який буде беззаперечним, — заявив Білецький.

Що таке пояс міст-фортець на Донеччині

Пояс містр-фортець у Донецькій області — це система оборонних укріплень у районі Слов’янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Ця оборонна лінія має протяжність близько 50 км.

Вона включає укріплені позиції, розвинену військову інфраструктуру та мінні загородження і формувалася протягом років повномасштабної війни.

Пояс міст-фортець залишається одним із ключових елементів української оборони на Сході. У разі його втрати відновити аналогічну систему укріплень у короткі терміни буде неможливо.

Раніше колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував на тиск Дональда Трампа на президента Володимира Зеленського щодо передання Росії решти території Донецької області.

За словами Келлога, Трамп не вимагав від Зеленського добровільно віддати Донеччину. Він зазначив, що це стало зрозуміло, зокрема, після саміту на Алясці.

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