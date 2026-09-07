Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена использовать сентябрь и октябрь для активизации дипломатических усилий и поиска возможностей для возобновления переговорного процесса.

Об этом он сообщил в интервью Axios в понедельник, 7 сентября.

Зеленский о возможности возобновления дипломатии

Владимир Зеленский предположил, что Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца может стать возможной площадкой для дальнейших переговоров между США и Украиной.

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По его словам, также существует возможность проведения еще одной трехсторонней переговорной сессии с участием США, Украины и России, хотя никакого решения по этому поводу пока не принято.

— У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ говорить, — сказал Зеленский. — Без диалога… мы не получим результата.

— Я считаю, что президент Трамп может найти путь к реальному началу переговорного процесса до холодной зимы, — добавил он.

Напомним, 6 сентября в Киев с визитом прибыли специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В украинской столице американская делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры состоялись в три сессии. Во время первой встречи Уиткофф и Кушнер провели переговоры с украинской стороной. Позже к обсуждению присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.

Впоследствии Владимир Зеленский вместе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером провел совместную пресс-конференцию.

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