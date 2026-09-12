Следующий раунд переговоров о мире в трехстороннем формате может пройти в октябре.

Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил 12 сентября на полях встречи YES в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет Интерфакс-Украина.

Буданов сказал, когда могут состояться новые переговоры

— Готовимся. На октябрь, – сказал глава ОП, отвечая на вопрос, готовится ли следующий раунд переговоров о мире.

Он подтвердил, что речь идет именно о трехстороннем формате переговоров, однако не стал раскрывать возможное место проведения встречи.

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Напомним, 9 сентября госсекретарь США Марко Рубио назвал содержательными переговоры спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые в минувшие выходные состоялись в Киеве и Москве.

Рубио выразил надежду, что эти встречи помогут проложить путь к возобновлению переговорного процесса.

6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находились в Киеве, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

До этого они посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи Зеленский заявил, что Украина готова возобновить трехсторонние переговоры о завершении войны при участии США и России.

Президент Украины также сообщил о договоренности провести следующую встречу с участием представителей Украины, США и Европы.

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