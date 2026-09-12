Следующий раунд трехсторонних переговоров может состояться в октябре – Буданов
- Новый раунд переговоров о мире в трехстороннем формате может состояться в октябре.
- О подготовке к следующему раунду заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Следующий раунд переговоров о мире в трехстороннем формате может пройти в октябре.
Об этом руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил 12 сентября на полях встречи YES в Киеве, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет Интерфакс-Украина.
Буданов сказал, когда могут состояться новые переговоры
— Готовимся. На октябрь, – сказал глава ОП, отвечая на вопрос, готовится ли следующий раунд переговоров о мире.
Он подтвердил, что речь идет именно о трехстороннем формате переговоров, однако не стал раскрывать возможное место проведения встречи.
Напомним, 9 сентября госсекретарь США Марко Рубио назвал содержательными переговоры спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые в минувшие выходные состоялись в Киеве и Москве.
Рубио выразил надежду, что эти встречи помогут проложить путь к возобновлению переговорного процесса.
6 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находились в Киеве, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.
До этого они посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
После встречи Зеленский заявил, что Украина готова возобновить трехсторонние переговоры о завершении войны при участии США и России.
Президент Украины также сообщил о договоренности провести следующую встречу с участием представителей Украины, США и Европы.