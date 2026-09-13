В ночь на 13 сентября украинские силы поразили нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в российском Нижнекамске, что в Республике Татарстан.

Как сообщили Силы специальных операций ВСУ, удар по предприятию нанесли подразделения Deep Strike ССО совместно с Силами беспилотных систем и Главным управлением разведки.

Удар по НПЗ ТАНЕКО в Татарстане

ТАНЕКО является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Его проектная мощность превышает 16 млн. тонн нефти в год. Завод производит дизельное горючее, авиационный керосин, бензины стандарта Евро-5, сжиженные газы, битумы и нефтяной кокс.

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По данным ССО, продукция предприятия используется для обеспечения потребностей оккупационных войск, а экспорт способствует наполнению российского бюджета, из которого финансируется война против Украины.

Расстояние от подконтрольной Украине территории до завода ТАНЕКО превышает 1200 км.

В ССО подчеркнули, что продолжают наносить дальнобойные удары по объектам, которые обеспечивают России ресурсы для ведения войны.

Нижнекамск на карте

По результатам анализа дополнительных данных установлено, что в результате удара 11 сентября на Саратовском НПЗ повреждена технологическая установка первичной переработки нефти ЭЛЗУ-АВТ-6 и участок магистрального трубопровода. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

20 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Нижнекамске.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 663-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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