В ночь на 20 августа беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. По предварительным данным, под удар попал нефтеперерабатывающий завод Танеко, который является одним из крупнейших НПЗ России.

Об атаке сообщают OSINT-ресурсы и российские паблики.

Взрывы в Нижнекамске 20 августа: что известно

В сети появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент попадания по территории НПЗ Танеко в Нижнекамске.

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Также появилось видео работы российского зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1, который пытался отразить атаку дронов.

OSINT-ресурсы сообщают о погибших в результате удара по предприятию. По их предварительным данным, речь идет как минимум о 12 людях. Также высказывается предположение, что среди них могли быть иностранные специалисты.

Независимого или официального подтверждения этой информации пока нет.

Что известно о НПЗ Танеко

Танеко — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Нижнекамске в Татарстане. Предприятие входит в группу Татнефть.

На Танеко производят автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и АИ-98, дизельное топливо, а также авиационное топливо для реактивных двигателей РТ, ТС-1 и Jet A-1. Кроме того, завод выпускает базовые масла, нефтяной кокс, техническую серу и другие продукты нефтепереработки.

Дроны атаковали и другие объекты РФ

В ту же ночь сообщалось об атаках беспилотников на другие объекты на территории России.

По данным OSINT-ресурсов, в Краснодарском крае под ударом оказался нефтяной терминал Тамань-Нефть. Также сообщалось об атаке на подстанцию Тамань напряжением 500 кВ.

Информация о последствиях этих ударов уточняется.

НПЗ Танеко в Нижнекамске уже не раз становился мишенью атак Сил обороны Украины.

В частности, в ночь на 12 июня украинские военные поразили сразу два нефтеперерабатывающих завода в Нижнекамске — Танеко и ТАИФ-НК. Генштаб тогда сообщал о пожарах на территории обоих предприятий.

Ещё один удар по Танеко Силы обороны нанесли в ночь на 10 августа. По данным Генштаба, после удара на территории НПЗ снова вспыхнул пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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