Поражены НПЗ Танеко в Нижнекамске, ремонтное подразделение и склады оккупантов РФ — Генштаб
- В ночь на 10 августа Силы обороны нанесли серию ударов по России и оккупированных территориях Украины, в частности, спровоцировав пожар на нефтеперерабатывающем заводе Танеко, поразив вражеские склады и ремонтное подразделение.
- Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил существенные повреждения инфраструктуры на ранее атакованных объектах — НПЗ Ильский в Краснодарском крае и аэродроме Гвардейское в Крыму.
Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Танеко на территории России, ремонтное подразделение в Луганской области, склад материально-технических средств и полевой артиллерийский склад в Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение НПЗ Танеко, ремонтного подразделения и складов РФ
По информации Генштаба, в ночь на 10 августа подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Танеко, расположенный в городе Нижнекамск в Республике Татарстан на территории Российской Федерации.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на объекте зафиксирован пожар.
Также украинские воины нанесли удары по ремонтному подразделению в Хрустальном Луганской области, складу материально-технических средств в Новоселидовке и полевому артиллерийскому складу в Боевом Донецкой области. Степень ущерба уточняется.
Кроме того, подтверждено повреждение колонны первичной переработки нефти АВТ-6 в результате поражения НПЗ Ильский 8 августа в Краснодарском крае на территории России.
В Генштабе также подтвердили поражение 3 августа аэродрома Гвардейское во временно оккупированном Крыму и добавили, что уничтожены девять горизонтальных резервуаров с авиационным топливом и повреждены два ангара для авиационной техники.