Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Танеко на территории России, ремонтное подразделение в Луганской области, склад материально-технических средств и полевой артиллерийский склад в Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение НПЗ Танеко, ремонтного подразделения и складов РФ

По информации Генштаба, в ночь на 10 августа подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Танеко, расположенный в городе Нижнекамск в Республике Татарстан на территории Российской Федерации.

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В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что на объекте зафиксирован пожар.

Также украинские воины нанесли удары по ремонтному подразделению в Хрустальном Луганской области, складу материально-технических средств в Новоселидовке и полевому артиллерийскому складу в Боевом Донецкой области. Степень ущерба уточняется.

Кроме того, подтверждено повреждение колонны первичной переработки нефти АВТ-6 в результате поражения НПЗ Ильский 8 августа в Краснодарском крае на территории России.

В Генштабе также подтвердили поражение 3 августа аэродрома Гвардейское во временно оккупированном Крыму и добавили, что уничтожены девять горизонтальных резервуаров с авиационным топливом и повреждены два ангара для авиационной техники.

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