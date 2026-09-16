Демографическая ситуация в Украине остается одним из серьезных вызовов, последствия которого будут ощущаться еще долгое время. На решения семей относительно рождения детей влияют ситуация с безопасностью, война, вынужденный выезд украинцев за границу, экономические условия и возможность планировать жизнь на будущее.

Факты ICTV разобрались, что происходит с рождаемостью и смертностью в Украине, какие факторы влияют на решение семей иметь детей и какова демографическая ситуация в 2026 году.

Демографический кризис в Украине: тенденция последних лет

О нынешней демографической ситуации в Украине рассказала демограф, ведущая научная сотрудница Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Светлана Аксенова в интервью, которое дала в эфире Громадського радио.

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По ее словам, ситуация остается очень сложной. Соотношение между количеством смертей и рождений, которое сейчас наблюдается на подконтрольной Украине территории, является крайне неблагоприятным. Количество умерших в четыре раза превысило количество родившихся в первом полугодии 2026 года. Подобная ситуация уже фиксировалась в отдельных регионах в 2024 и 2025 годах.

Одним из факторов, влияющих на статистику рождаемости в Украине, Аксёнова называет выезд беременных женщин за границу. Часть из них могла отправиться рожать в другие страны, где чувствует себя безопаснее. В таком случае рождения детей не попадают в украинскую статистику.

На количество рождений влияет и общее сокращение населения. Если людей становится меньше, соответственно уменьшается и количество потенциальных родителей.

Еще один важный фактор связан с решением самих семей. Во время войны, как и во время других масштабных потрясений, люди часто откладывают рождение ребенка, ожидая более безопасных условий.

Безопасность, по словам демографа, является одним из главных факторов, которые учитывают семьи. Однако решение о рождении ребенка зависит не только от нее. Значение имеют экономическая ситуация, жилье, возможность совмещать работу и уход за ребенком, состояние репродуктивного здоровья и отношения в семье.

При этом одна и та же ситуация может по-разному влиять на разные семьи. Одни откладывают рождение ребенка из-за войны, другие, наоборот, решают не откладывать жизнь на потом. Среди таких семей могут быть и семьи военнослужащих. Для них страх потерять близкого человека иногда становится причиной решения родить ребенка именно сейчас.

Война также способна усиливать ощущение ценности жизни и детей. Поэтому демографические процессы нельзя объяснять только одним фактором.

Сколько детей родилось в Украине в первом полугодии 2026 года

На основе данных Министерства юстиции Украины, которые опубликовал Opendatabot, за январь-июнь 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Для сравнения, в первом полугодии 2021 года в Украине родилось 133 457 детей. То есть нынешний показатель составляет почти половину от уровня пятилетней давности.

В среднем сейчас в Украине рождается около 12 тыс. детей в месяц. Десять лет назад этот показатель составлял примерно 32 тыс. детей ежемесячно.

Среди родившихся в первом полугодии 2026 года 51% составляли мальчики, 49% — девочки.

Смертность и рождаемость в Украине 2026: сколько людей умерло

За первые шесть месяцев 2026 года в Украине зарегистрировали 259 853 смерти.

Таким образом, количество умерших значительно превысило количество родившихся. Если сравнить 259 853 смерти и 73 292 рождения, получается примерно 4 смерти на одно рождение.

Демографический кризис в Украине: ситуация в регионах

Рождаемость меняется неодинаково во всех областях. Наиболее заметное падение количества рождений зафиксировали в регионах, которые сильнее всего пострадали от войны.

В Донецкой области количество рождений сократилось примерно втрое. В Запорожской области снижение составило 23%.

Примерно на 20% меньше детей родилось в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях.

По абсолютному количеству рождений за первое полугодие 2026 года лидирует Киев — 8 352 ребенка. Во Львовской области родилось 6 617 детей, в Днепропетровской — 5 611, в Одесской — 5 450.

На региональные показатели влияют как условия безопасности, так и перемещение населения. Из-за войны часть украинцев изменила место проживания внутри страны или выехала за границу, что также отражается на демографической статистике отдельных областей.

Почему смертность превышает рождаемость в Украине

Причины нынешней демографической ситуации не сводятся только к войне. Население Украины сокращается из-за сочетания нескольких процессов.

Среди них — высокая смертность, низкая рождаемость, выезд населения за границу и общее уменьшение количества людей репродуктивного возраста.

Война дополнительно усиливает эти тенденции. Опасность заставляет часть семей откладывать рождение детей. Для других семей, наоборот, война становится причиной не откладывать решение о ребенке.

Важное значение имеют и бытовые условия. Семьи оценивают, есть ли у них жилье, стабильный доход, возможность работать после рождения ребенка и получать необходимую помощь.

Как преодолеть демографический кризис в Украине

По мнению Светланы Аксёновой, государственная политика должна быть направлена не столько на непосредственное стимулирование рождаемости, сколько на поддержку семей, которые хотят иметь детей.

Речь идет о создании условий, при которых семья сможет реализовать желаемое количество детей. Особое внимание, по ее словам, нужно семьям с маленькими детьми и тем, кто ожидает рождения ребенка и остается в Украине.

Важна не только финансовая помощь. Семьям нужна практическая поддержка, особенно в условиях сложной зимы и возможных бытовых трудностей.

Если первый год после рождения ребенка проходит для семьи легче благодаря доступной помощи и необходимым условиям, это может влиять и на решение о рождении следующего ребенка.

Поддержку семей, по мнению демографа, важно обеспечивать уже сейчас, а не ждать окончания войны.

Какой будет демографическая ситуация после войны

Демограф считает, что после окончания войны возможен определенный рост рождаемости, поскольку часть людей, которые сейчас откладывают рождение детей из-за опасности, сможет вернуться к планированию семьи.

Однако многое будет зависеть от того, какими будут условия жизни после войны. Значение будут иметь безопасность, экономическая ситуация, жилье, работа и перспективы для семей с детьми.

Нынешние демографические процессы не исчезнут сразу после окончания боевых действий. Их последствия Украина будет ощущать еще долго, поэтому поддержка семей и создание условий для рождения и воспитания детей остаются важными уже сегодня.

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