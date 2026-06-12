Из-за полномасштабного вторжения России, Украина переживает большой демографический кризис. Какая демографическая ситуация и какое соотношение мужчин и женщин в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Какая демографическая ситуация в Украине

Официальная перепись населения состоялась в 2001 году. В то время, согласно полученным данным, в Украине проживало 48,5 млн человек. Следующая перепись населения должна была состояться в 2013 году, затем в 2016 году, в 2020 году, затем в 2023 году, но этого так и не произошло. В условиях войны это сделать невозможно. Поэтому можно только спрогнозировать, какая демографическая ситуация будет в Украине в ближайшие годы.

По состоянию на 2026 год численность населения Украины на подконтрольных территориях снизилась до уровня менее 29,5 млн. человек. Такую оценку озвучил директор ГП Укрпромвнешэкспертиза, председатель комитета по промышленной модернизации ТПП Украины Владимир Власюк во время круглого стола в Укринформе, посвященного теме миграции и кадрового дефицита.

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По словам Власюка, данные цифры базируются на результатах аналитического исследования, которое выполнялось ГП Укрпромвнешэкспертиза совместно с Фондом имени Фридриха Эберта при поддержке Торгово-промышленной палаты Украины и Института развития национальной экономики.

В рамках работы исследователи использовали данные Государственной службы статистики, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, а также открытые аналитические источники. На основе этого массива информации была сформирована общая демографическая картина, которая демонстрирует резкое сокращение населения в последние годы.

Как отметил Владимир Власюк, если до начала полномасштабного вторжения России (без учета временно оккупированного Крыма) в Украине проживало чуть менее 41 млн человек, то уже к началу 2026 года этот показатель снизился примерно до 39,5 млн.

В то же время еще более показательна ситуация на территориях, которые находятся под контролем Украины. Если в начале полномасштабной войны там проживало более 36 млн человек, то на сегодняшний день численность населения сократилась до менее 29,5 млн человек.

Такое падение объясняется сразу несколькими факторами — естественным сокращением населения, миграцией, а также прямыми потерями, вызванными войной.

Эксперт отмечает, что нынешние демографические показатели тревожно выглядят в долгосрочной перспективе. Для сравнения, в 1992 году население Украины составило около 52 млн. человек.

По оценке Владимира Власюка, такая динамика означает глубокий демографический кризис, который усугубляется на фоне войны и масштабной миграции населения.

Раньше аналитический центр Украинского института будущего (UIF) отмечал, что по состоянию на начало мая 2023 года количество постоянного населения в Украине составляло 29 миллионов. Из них 17 млн человек являются экономически неактивными: 8 миллионов — пенсионеры, а 4,8 млн — дети в возрасте до 15 лет.

Экономически активное население составляет 12 миллионов, из них:

трудоустроенные лица — 9,1 — 9,5 млн;

безработные — 2,5-2,9 млн.

UIF отмечает, что существует реальная угроза того, что через несколько лет в Украине некому будет создавать ВВП и отстраивать страну. Поскольку 8,6 млн украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения. Поэтому вопрос демографии на сегодня является приоритетным и требует безотлагательных мер.

Министерство социальной политики Украины предлагает создание специальных условий для повышения рождаемости и поддержки семьи. Для этого предлагаются специальные сценарии изменений:

инерционный сценарий — предусматривает реализацию уже существующей системы государственной поддержки населения с учетом демографической ситуации с учетом демографической ситуации в стране;

сценарий изменений — предусматривает принятие специальных стратегий с целью обеспечения достойного уровня жизни каждого украинца и, соответственно, повышения рождаемости.

В свою очередь, Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины спрогнозировал численность населения Украины до 2037 года. Александр Гладун, заместитель директора по научной работе рассказал, что демографические проблемы в Украине накапливались годами.

После 1992 года наблюдалось сокращение населения Украины, поскольку количество умерших все время превышало количество родившихся. В 2021 году этот коэффициент примерно равнялся 1,1.

Специалисты спрогнозировали дальнейшее сокращение численности населения и примерно оценили, что на начало 2037 года в Украине будет 30-31 млн населения (прогноз был сделан по всей территории Украины, включая Крым и ОРДЛО). То есть к 2037 году смертность, к сожалению, будет превышать рождаемость.

Анализ соотношения мужчин и женщин в Украине

Институт демографии и социальных исследований спрогнозировал, что суммарный коэффициент рождаемости в Украине будет на уровне 1,3 — это меньше, чем нужно. Однако после войны ожидается увеличение продолжительности жизни — у мужчин до 68 лет, у женщин — до 68 лет.

Если рассматривать соотношение мужчин и женщин в Украине до войны, то по данным Государственной службы статистики Украины, количество женщин в Украине было больше, чем количество мужчин.

В Украине с 1991 года до начала 2022 года на 100 женщин приходилось 86 мужчин. Так, по результатам всеукраинской переписи населения, количество женщин было 53,7% (22 млн 658,6 тыс. человек), а мужчин — 46,3% (19 млн 558,2 тыс. человек).

Однако, анализ соотношения мужчин и женщин в Украине прогнозирует, что после войны соотношение будет примерно 90-91 мужчина на 100 женщин. Специалисты считают, что после окончания войны значительная часть женщин не вернется в Украину из-за границы, поэтому соотношение мужчин и женщин изменится, сообщил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ.

На этот показатель будет влиять продолжительность войны — чем больше срок, тем вероятность возвращения меньше.

Что касается соотношения мужчин и женщин в Украине в репродуктивном возрасте, от 15 до 49 лет, то здесь, по прогнозам ученых, будет преимущество мужчин. Данные после 2025 года будут колебаться примерно на уровне 110 мужчин на 100 женщин.

Причина в том, что большая часть женщин этой возрастной группы за рубежом, и они, по прогнозу ученых, не вернутся в Украину.

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