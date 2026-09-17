Клиенты Ощадбанка могут столкнуться с проблемами при использовании электронных сервисов банка в течение 17 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Сбой в Ощадбанке 17 сентября: что известно

В Ощадбанке заявили, что в течение дня 17 сентября могут возникать сбои в работе электронных сервисов.

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Проблемы могут коснуться как частных клиентов банка, так и представителей бизнеса.

В Ощадбанке связали нестабильную работу сервисов с очередной волной российских обстрелов.

— Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу, — отметили в банке.

В Ощадбанке извинились перед клиентами за неудобства. Когда электронные сервисы полностью возобновят стабильную работу, пока не сообщается.