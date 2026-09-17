Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Ощадбанк сообщил о сбое электронных сервисов после атак РФ
Клиенты Ощадбанка могут столкнуться с проблемами при использовании электронных сервисов банка в течение 17 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.
Сбой в Ощадбанке 17 сентября: что известно
В Ощадбанке заявили, что в течение дня 17 сентября могут возникать сбои в работе электронных сервисов.
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Проблемы могут коснуться как частных клиентов банка, так и представителей бизнеса.
В Ощадбанке связали нестабильную работу сервисов с очередной волной российских обстрелов.
— Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу, — отметили в банке.
В Ощадбанке извинились перед клиентами за неудобства. Когда электронные сервисы полностью возобновят стабильную работу, пока не сообщается.
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