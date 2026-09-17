Клієнти Ощадбанку можуть зіткнутися з проблемами під час користування електронними сервісами банку протягом 17 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі Ощадбанку.

Збій в Ощадбанку 17 вересня: що відомо

В Ощадбанку заявили, що протягом дня 17 вересня можуть виникати збої в роботі електронних сервісів.

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Проблеми можуть стосуватися як приватних клієнтів банку, так і представників бізнесу.

В Ощадбанку пов’язали нестабільну роботу сервісів із черговою хвилею російських обстрілів.

— Ми докладаємо максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи, — зазначили в банку.

В Ощадбанку перепросили клієнтів за незручності. Коли електронні сервіси повністю відновлять стабільну роботу, наразі не повідомляється.

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