Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Ощадбанк повідомив про збій електронних сервісів після атак РФ
Клієнти Ощадбанку можуть зіткнутися з проблемами під час користування електронними сервісами банку протягом 17 вересня.
Про це повідомили у пресслужбі Ощадбанку.
Збій в Ощадбанку 17 вересня: що відомо
В Ощадбанку заявили, що протягом дня 17 вересня можуть виникати збої в роботі електронних сервісів.
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Проблеми можуть стосуватися як приватних клієнтів банку, так і представників бізнесу.
В Ощадбанку пов’язали нестабільну роботу сервісів із черговою хвилею російських обстрілів.
— Ми докладаємо максимальних зусиль для якомога швидшого відновлення стабільної роботи, — зазначили в банку.
В Ощадбанку перепросили клієнтів за незручності. Коли електронні сервіси повністю відновлять стабільну роботу, наразі не повідомляється.
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