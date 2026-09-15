Во вторник, 15 сентября, в работе ПриватБанка произошел сбой, проведение платежей и переводов временно недоступно.

Сбой в работе ПриватБанка 15 сентября

На данный момент платежи и переводы ПриватБанка не доступны, проводятся работы над восстановлением.

– Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв. Мы уже все чиним, чтобы как можно быстрее вернуть стабильную работу, — сообщает ПриватБанк.

Напомним, что предварительный сбой в работе ПриватБанка произошел месяц назад – 15 августа. Тогда из-за технического сбоя в работе нескольких сервисов возникли сложности.

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Во время сбоя у отдельных клиентов возникали проблемы, когда средства со счета списывались, однако сама транзакция не проходила.

Еще один сбой в работе ПриватБанка произошел 5 июня 2026 года. Тогда у клиентов были проблемы с доступом к мобильному приложению Приват24 и официальному сайту банка.

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