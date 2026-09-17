Символично совпало с очередной атакой по Украине: Зеленский о принятии санкций Грэма против РФ
- Зеленский назвал символическим совпадение голосования в США с новой массированной атакой РФ.
- Речь идет о санкционном законопроекте, который должен усилить давление на Россию.
- Президент подчеркнул, что такие шаги могут стать частью более широких дипломатических усилий.
Президент Владимир Зеленский заявил, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма символично совпало с очередной массированной атакой России на Украину.
Зеленский о важности усиления санкционного давления на РФ
По словам главы государства, российские войска применили баллистические и другие ракеты, а также беспилотники. Повреждения зафиксировали в восьми регионах страны.
В Сумской и Одесской областях под ударом оказались энергетические объекты, а в Киеве и Одессе были попадания в жилые дома. В результате атак более десяти человек получили ранения, среди них есть дети. Часть пострадавших была госпитализирована. В ряде общин возникли пожары.
Зеленский отметил, что законопроект Линдси Грэма, а также другие жесткие санкционные меры партнеров против России могут стать важным инструментом давления для прекращения войны и достижения мира.
Президент отметил, что санкции должны быть достаточно сильными, чтобы дипломатические усилия Украины совместно с США, Европой и другими партнерами принесли результат.
– Именно законопроект Линдси Грэма и другие сильные санкционные шаги партнеров против источника этой войны, против России – это чрезвычайно сильный инструмент, который может остановить эту террористическую войну и привести Россию к необходимости установить мир, – написал глава нашего государства в Telegram.
Он поблагодарил членов Палаты представителей, сенаторов и руководство Конгресса США за поддержку законопроекта и подчеркнул, что Россия должна завершить начатую ею войну.
Напомним, что Палата представителей США окончательно поддержала закон об ужесточении санкций против России и Ирана.