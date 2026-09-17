Символічно збіглось з черговою атакою України: Зеленський про ухвалення санкцій Грема проти РФ
- Зеленський назвав символічним збіг голосування у США з новою масованою атакою РФ.
- Йдеться про санкційний законопроєкт, який має посилити тиск на Росію.
- Президент наголосив, що такі кроки можуть стати частиною ширших дипломатичних зусиль.
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту Ліндсі Грема символічно збіглося з черговою масованою атакою Росії на Україну.
Зеленський про важливість посилення санкційного тиску на РФ
За словами глави держави, російські війська застосували балістичні та інші ракети, а також безпілотники. Пошкодження зафіксували у восьми регіонах країни.
На Сумщині та Одещині під ударом опинилися енергетичні об’єкти, а в Києві та Одесі були влучання у житлові будинки. Внаслідок атак понад десять людей дістали поранення, серед них є діти. Частину постраждалих госпіталізували. У низці громад виникли пожежі.
Зеленський наголосив, що законопроєкт Ліндсі Грема, а також інші жорсткі санкційні заходи партнерів проти Росії можуть стати важливим інструментом тиску для припинення війни та досягнення миру.
– Саме законопроєкт Ліндсі Грема та інші сильні санкційні кроки партнерів проти джерела цієї війни, проти Росії, – це надзвичайно сильний інструмент, який може зупинити цю терористичну війну та привести Росію до необхідності встановити мир, – написав голова нашої держави у Telegram.
Президент зазначив, що санкції мають бути достатньо сильними, аби дипломатичні зусилля України спільно зі США, Європою та іншими партнерами дали результат.
Він подякував членам Палати представників, сенаторам і керівництву Конгресу США за підтримку законопроєкту та наголосив, що Росія має завершити розпочату нею війну.
Нагадаємо, що Палата представників США остаточно підтримала закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану.