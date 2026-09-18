Во Львове состоялась церемония перезахоронения Марии Федак — представительницы украинского женского и просветительского движения Галичины, тещи руководителей ОУН Евгения Коновальца и Андрея Мельника.

Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Во Львове перезахоронили Марию Федак

Останки Марии Федак эксгумировали в Люксембурге и вернули в Украину для перезахоронения.

Сейчас смотрят

Прощание с деятельницей началось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После поминальной молитвы траурная процессия направилась к Львовскому городскому совету. Там состоялся общегородской ритуал чествования памяти Марии Федак.

Церемония завершилась на Лычаковском кладбище. Марию Федак похоронили на поле №49 рядом с могилой ее мужа Степана Федака — известного галицкого адвоката и мецената.

— Сегодня нас, потомков Марии и Степана Федаков, восемнадцать. Мы живем в восьми странах на пяти континентах, и никто из нас не живет в Украине. Та связь со Львовом оборвалась. И мы приехали сегодня сюда, думаю, для того, чтобы хотя бы одну нить этой связи снова привязать к родному Львову Марии, — сказал правнук Марии Федак Юрий Кузьмович.

Мария Федак родилась в 1874 году на Тернопольщине в семье священника. Она активно участвовала в женском просветительском движении Галичины, занималась благотворительностью и помогала арестованной студенческой молодежи.

Вместе с мужем Степаном Федаком она воспитала восьмерых детей.

Старшая дочь Марии Федак Ольга вышла замуж за основателя ОУН Евгения Коновальца. Ее младшая дочь София связала свою жизнь с преемником Коновальца — Андреем Мельником.

Ольга Коновалец была деятельницей ОУН, скрипачкой и библиотекарем. София Федак-Мельник занималась общественной деятельностью, была пластункой и финансисткой.

После начала Второй мировой войны украинская элита была вынуждена спасаться от московской оккупации. Мария Федак вместе с семьей дочери Софии эмигрировала в Люксембург.

Напомним, в мае Андрея Мельника и его жену Софию перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

Фото: Львовский областной совет

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.