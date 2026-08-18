Во вторник, 18 августа, в Украине перезахоронили Евгения Коновальца – полковника Армии Украинской Народной Республики, командира Сечевых стрельцов и первого главу Провода Организации украинских националистов (ОУН).

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

Перезахоронение Евгения Коновальца 18 августа

Прах одного из ведущих деятелей украинского освободительного движения ХХ века Евгения Коновальца 18 августа перевезли из Нидерландов на Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).

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Церемония состоялась утром в соответствии с военным погребальным ритуалом с оказанием воинских почестей.

В ней приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, представители правительства, Верховной Рады, военные, духовенство, общественные деятели и представители украинского исторического сообщества.

Во время перезахоронения Зеленский назвал возвращение Коновальца в Украину событием общенационального масштаба и восстановлением исторической справедливости.

– Мы возвращаем домой выдающегося сына украинского народа. Это образцовый воин и значимый государственный деятель Украины, полковник Евгений Коновалец. Всю свою сознательную жизнь он боролся за то, чтобы Украина восстановилась и обрела реальную независимую силу. К большому сожалению, тогда Украина не смогла утвердиться. Не хватило единства, не хватило мудрости тогдашним политическим лидерам, не хватило умения строить настоящие связи с миром. Но время Украины настало. Независимость была восстановлена, и мы защитили право Украины быть собой, – подчеркнул глава Украинского государства.

По его словам, уже никто не уберет из Киева сине-желтые флаги и только Украина будет выбирать себе национальный путь.

Президент отметил, что сейчас, помня об украинской освободительной борьбе, мы все абсолютно точно знаем, каких ошибок нельзя допускать, что нужно Украине и на чем сосредоточить наше внимание и усилия. А также знаем, какими должны быть национальные ориентиры нашего государства.

Отметим, что перезахоронение Евгения Коновальца стало вторым почетным перезахоронением борца за независимость Украины на территории НВМК. В мае там перезахоронили полковника Армии УНР и главу ОУН Андрея Мельника и его жену Софию Федак-Мельник.

В будущем их останки планируют перенести на территорию Украинского национального пантеона.

Как прах Евгения Коновальца вернули в Украину

Ранее останки Коновальца находились в Нидерландах, где его похоронили после убийства в 1938 году.

11 августа 2026 года в Роттердаме состоялась церемония эксгумации. Через три дня, 14 августа, прах Коновальца доставили в Киев.

Его поместили в Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ, где в течение нескольких дней проходила церемония прощания.

Памятник, который 87 лет стоял на могиле Коновальца в Роттердаме, перевезут в его родовую усадьбу на Львовщине. Место бывшего захоронения в Нидерландах планируют превратить в мемориал.

Кто такой Евгений Коновалец

Евгений Коновалец родился в 1891 году. Он был украинским военным и политическим деятелем, полковником Армии УНР и командиром Корпуса Сечевых стрелков.

Коновалец стал основателем Украинской военной организации (УВО), а впоследствии — первым председателем Провода Организации украинских националистов.

23 мая 1938 года Евгения Коновальца убили в Роттердаме. Покушение совершил агент советских спецслужб Павел Судоплатов. После гибели Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Нидерландах.

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