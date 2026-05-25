Полковника армии Украинской Народной Республики (УНР), главу Организации украинских националистов (ОУН) Андрея Мельника и его супругу Софию Федак-Мельник перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) под Киевом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Перезахоронение Андрея Мельника

— Когда мы возвращали в Украину останки полковника Андрея Мельника и его жены Софии через Закарпатье и еще через полстраны в Киев, на этом пути не было раздора, который так часто раньше сбивал нас, сбивал Украину с ног. Не было сомнений, кто является настоящим врагом Украины, а кто ее друзьями, партнерами и братьями, — сказал Владимир Зеленский.

Сейчас смотрят

По его словам, полковник Андрей Мельник вернулся уже в другую Украину, совсем не ту, которую вынужден был покинуть, а в ту, о которой мечтал.

— Он вернулся в Украину, которая стала дальновидной и перспективной. Он вернулся в Украину, которая обязательно будет жить в мире. В Украину, которую мир уже не просто хочет видеть на политической карте, а которую страны мира хотят видеть своим другом, что является самым значительным событием в нашей истории, — заявил президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто присоединился к возвращению великих украинских деятелей, чтобы украинский народ получил свой пантеон героев.

В церемонии перезахоронения приняли участие президент Владимир Зеленский, третий президент (2004-2010 гг.) Виктор Ющенко, глава правительства Юлия Свириденко, глава ОПУ Кирилл Буданов, ее заместитель Ирина Верещук, спикер ВР Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко, министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова, глава МИД Андрей Сибига, председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов, председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Также присутствовали глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, председатель Организации украинских националистов (ОУН), первый заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Богдан Червак. А также заместители министров, военные, представители общественности, духовенства и т. д.

Фото : Офіс президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.