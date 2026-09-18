У Львові відбулася церемонія перепоховання Марії Федак – представниці українського жіночого та просвітницького руху Галичини, тещі очільників ОУН Євгена Коновальця та Андрія Мельника.

Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації.

У Львові перепоховали Марію Федак

Останки Марії Федак ексгумували у Люксембурзі та повернули в Україну для перепоховання.

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Прощання з діячкою розпочалося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після поминальної молитви жалобна процесія вирушила до Львівської міської ради. Там відбувся загальноміський ритуал вшанування пам’яті Марії Федак.

Завершилася церемонія на Личаківському цвинтарі. Марію Федак поховали на полі №49 поруч із могилою її чоловіка Степана Федака — відомого галицького адвоката та мецената.

– Сьогодні нас, нащадків Марії та Степана Федаків, є вісімнадцятеро. Ми живемо у восьми країнах на п’яти континентах, і ніхто з нас не живе в Україні. Той зв’язок зі Львовом обірвався. І ми приїхали сьогодні сюди, думаю, для того, щоб хоча б одну нитку цього зв’язку знову прив’язати до рідного Львова Марії, – сказав правнук Марії Федак Юрій Кузьмович.

Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині у родині священника. Вона брала активну участь у жіночому просвітницькому русі Галичини, займалася благодійністю та допомагала заарештованій студентській молоді.

Разом із чоловіком Степаном Федаком вона виховала вісьмох дітей.

Старша донька Марії Федак Ольга вийшла заміж за засновника ОУН Євгена Коновальця. Її молодша донька Софія пов’язала своє життя з наступником Коновальця – Андрієм Мельником.

Ольга Коновалець була діячкою ОУН, скрипалькою та бібліотекаркою. Софія Федак-Мельник займалася громадською діяльністю, була пластункою та фінансисткою.

Після початку Другої світової війни українська еліта була змушена рятуватися від московської окупації. Марія Федак разом із родиною доньки Софії емігрувала до Люксембургу.

Нагадаємо, у травні Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Фото: Львівська обласна рада

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