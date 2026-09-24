В Киеве установят памятник гетману Ивану Мазепе.

Кабинет министров Украины официально поддержал соответствующую инициативу Министерства культуры Украины.

В Киеве установят памятник Мазепе: что известно

Памятник Ивану Мазепе предлагают разместить на бульваре Тараса Шевченко именно на той локации, где раньше стоял демонтированный памятник Владимиру Ленину.

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Внешний вид будущего монумента будет определен по итогам открытого всеукраинского конкурса на лучший эскизный проект.

Организацией художественного соревнования будут заниматься Минкульт вместе с Госагентством по вопросам художественного образования и КГГА, а непосредственным заказчиком работ выступит Министерство культуры.

Вицепремьер-министр по гуманитарной политике — Министр культуры Украины Татьяна Бережная отметила важность этого события для публичного пространства столицы.

— Иван Мазепа — одна из ключевых фигур украинской истории, создатель государства, который последовательно отстаивал политическую субъектность Украины и поддерживал развитие украинской культуры и образования. Киев должен достойно почтить его память в публичном пространстве. Для нас важно, чтобы будущий памятник появился по результатам открытого конкурса, с привлечением профессионального сообщества и с соблюдением всех необходимых процедур, — отметила Бережная.

Работы по монтажу памятника и благоустройству близлежащей территории будут финансироваться из городского бюджета Киева.

В то же время, для этапов проектирования и изготовления разрешено привлекать меценатские сметы и другие законные источники.

Сумма расходов станет известна после утверждения проектно-сметной документации победителя конкурса.

Напомним, что строительство памятника Мазепе является реализацией инициативы Президента Украины Владимира Зеленского, которую тот объявил 28 июня 2026 года во время празднования 30-летия Конституции Украины в Киево-Печерской лавре.

Нормативной базой для этого стал соответствующий указ Зеленского № 781 от 21 августа 2026 года о памяти гетмана Мазепы.

Источник : Минкульт

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