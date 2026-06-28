Бюст Мазепы установили в Лавре, а полноценный памятник будет “там, где упал Ленин”
- Владимир Зеленский открыл бюст Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре.
- Президент заявил, что Мазепа заслуживает полноценного памятника в столице.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить полноценный памятник гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко в Киеве — на месте, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства был повален памятник Владимиру Ленину.
Об этом глава государства заявил во время открытия бюста Ивана Мазепы на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра.
Зеленский о памятнике Мазепе в центре Киева
Во время церемонии открытия бюста Ивана Мазепы президент заявил, что Украина продолжает восстанавливать историческую справедливость и возвращать должное выдающимся украинским деятелям.
По словам Зеленского, Иван Мазепа был не только гетманом, но и покровителем Киево-Печерской лавры, при котором святыня переживала период расцвета.
— Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Отныне здесь, в Киево-Печерской лавре, абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры — Ивана Мазепы, — сказал президент.
В то же время глава государства подчеркнул, что масштаб фигуры гетмана заслуживает не только бюст, но и полноценный монумент в столице.
По словам президента, Россия на протяжении веков пыталась дискредитировать фигуру Ивана Мазепы и навязать украинцам искаженное видение собственной истории. В то же время, подчеркнул Зеленский, эти попытки потерпели поражение, а сегодня Украина возвращает должное уважение одному из своих величайших государственных деятелей.
— И сегодня мы чествуем своего выдающегося государственного и военного деятеля, мецената, главу казацкого государства Ивана Мазепу. И важно, что мы делаем это именно здесь, в Лавре, которая при его опеке действительно расцвела — храмами, колокольнями и своим уникальным украинским барочным лицом, — сказал президент.
Зеленский заявил, что лучшим местом для будущего памятника является бульвар Тараса Шевченко, где более десяти лет назад был демонтирован памятник Ленину.
— Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, там, где Ленин упал, там крепко будет стоять Мазепа, — подчеркнул президент.
Напомним, что 8 декабря 2013 года, во время Революции Достоинства, в центре Киева был снесен памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко.
По данным правоохранителей, монумент повалила группа активистов. В частности, тогда в толпе были видны флаги ВО Свобода.
Памятник, установленный еще в 1946 году, был изготовлен из редкого карельского кварцита — материала, который также использовали при строительстве мавзолея Ленина в Москве.
С тех пор место оставалось без нового монумента.