У Києві встановлять пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Кабінет міністрів України офіційно підтримав відповідну ініціативу Міністерства культури України.

У Києві встановлять пам’ятник Мазепі: що відомо

Пам’ятник Івану Мазепі пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка — саме на тій локації, де раніше стояв демонтований пам’ятник Володимиру Леніну.

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Зовнішній вигляд майбутнього монумента визначать за підсумками відкритого всеукраїнського конкурсу на найкращий ескізний проєкт.

Організацією мистецького змагання опікуватимуться Мінкульт разом із Держагентством з питань мистецької освіти та КМДА, а безпосереднім замовником робіт виступить Міністерство культури.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила на важливості цієї події для публічного простору столиці.

— Іван Мазепа — одна з ключових постатей української історії, державотворець, який послідовно відстоював політичну суб’єктність України та підтримував розвиток української культури й освіти. Київ має гідно вшанувати його пам’ять у публічному просторі. Для нас важливо, щоб майбутній пам’ятник з’явився за результатами відкритого конкурсу, із залученням професійної спільноти та з дотриманням усіх необхідних процедур, — зазначила Бережна.

Роботи з монтажу пам’ятника та доброустрою прилеглої території фінансуватимуться з міського бюджету Києва.

Водночас для етапів проєктування та виготовлення дозволено залучати меценатські кошториси та інші законні джерела.

Сума витрат стане відома після затвердження проєктно-кошторисної документації переможця конкурсу.

Нагадаємо, що зведення пам’ятника Мазепі є реалізацією ініціативи Президента України Володимира Зеленського, яку той оголосив 28 червня 2026 року під час святкування 30-річчя Конституції України в Києво-Печерській лаврі.

Нормативною базою для цього став відповідний указ Зеленського № 781 від 21 серпня 2026 року щодо вшанування пам’яті гетьмана Мазепи.

Джерело : Мінкульт

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