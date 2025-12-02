Узнать, как выглядел гетман Иван Мазепа, теперь можно в Национальном заповеднике Киево-Печерская лавра.

Там представили бронзовый бюст выдающегося создателя украинской государственности, который на данный момент можно считать самым точным изображением политика.

Каким был Иван Мазепа

Основой для скульптурного изображения стала прижизненная гравюра гетмана, созданная в 1706 году. Ее автор – немецкий гравер Мартин Бернигерот.

Бюст создали скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов при участии архитектора Виктора Юркива, исследовательницы Ольги Ковалевской и Украинского института национальной памяти.

Примечательно, что в постаменте будущего памятника использован настоящий цоколь из гранита, оставшийся после разрушения Успенского собора в 1941 году. В отделке бюста можно разглядеть элементы резного иконостаса, установленного в храме. К слову, именно в Успенский собор в свое время делал щедрые пожертвования и сам Мазепа, и его мать Мария Магдалина.

Возрождение памяти о гетмане

Из-за стремления Ивана Мазепы держаться курса на Европу, российский царь Петр Первый объявил его предателем. Имя выдающегося украинца пытались запятнать, а память о нем исказить.

– Сейчас мы возрождаем прошлое для того, чтобы в дальнейшем более уверенно видеть наше будущее. Появление скульптуры Мазепы в лавре является проявлением преемственности украинской государственнической традиции и победы исторической правды, – отметила и. о. гендиректора заповедника Светлана Котляревская.

Наиболее точное скульптурное изображение гетмана представлено на выставке Мазепа. Стратегия европейской Украины, которая продолжается в лавре. Среди экспонатов можно увидеть документы мазепинской эпохи, произведения искусства, драгоценности, оружие, старопечатные книги и предметы быта казацкой старшины.

Фото: Юрий Юрченко/Лавра

