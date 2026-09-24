Президент Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что его встреча с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке.

Об этом он заявил во время брифинга в Нью-Йорке, пишет Укринформ.

Зеленский назвал встречу с фон дер Ляйен позитивной

По словам президента, переговоры были подготовленными, поскольку перед встречей он уже общался с фон дер Ляйен по телефону и обсуждал с ней часть вопросов.

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– У меня были несложные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, потому что они были подготовлены. Мы с ней разговаривали по телефону до этого, мы обсудили некоторые вопросы, – сказал Зеленский.

Он отметил, что одной из главных тем стал дефицит финансирования Украины, который возникает, в частности, из-за роста стоимости войны.

Также стороны обсудили привязку части европейского финансирования к принятию Верховной Радой необходимых законов.

Зеленский подчеркнул, что в условиях войны украинский парламент не может работать так же, как в мирное время.

– Я объяснил, что парламент будет поддерживать (законопроекты, – Ред.), но рассчитывать, что парламент будет работать так, как он работает в обычной стране, в обычное, невоенное время, – невозможно, – отметил президент.

Украина будет обсуждать возможность досрочного получения части финансирования

По словам Зеленского, Украина направит финансовую команду на переговоры о возможности досрочного выделения части средств из второго транша.

– Мы договорились, они посоветуются и подумают, как выделить часть денег из второго транша, досрочно выделить средства, потому что нам нужны деньги на дроны, – сказал он.

Президент еще раз подчеркнул, что не считает переговоры с фон дер Ляйен сложными.

– Встреча была, кстати, абсолютно позитивной. Я не знаю, откуда пошел такой месседж. Я бы даже сказал, что это была очень позитивная встреча, – добавил Зеленский.

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимный источник писал, что представители Европейского Союза сообщили Украине, что перед выделением дополнительных средств хотят увидеть прогресс в принятии нового законодательства.

На этом фоне встреча президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник якобы прошла в напряженной обстановке.

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