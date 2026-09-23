Представники Європейського Союзу повідомили Україні, що перед виділенням додаткових коштів хочуть побачити прогрес в ухваленні нового законодавства.

На цьому тлі зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у вівторок була напруженою, пише Bloomberg із посиланням на дані обізнаного співрозмовника.

Зустріч Зеленського і фон дер Ляєн: деталі

За словами джерела, українська сторона висловила занепокоєння через перспективу ескалації з боку Росії протягом зими, враховуючи обмежені можливості протиповітряної оборони для захисту українських міст.

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Крім того, представники України були обурені тим, що ЄС погодився зняти санкції з двох російських олігархів у межах угоди про продовження санкцій.

Після зустрічі фон дер Ляєн написала у соцмережі X, що Україна отримає додаткову оборонну підтримку. Водночас подальшу бюджетну допомогу вона пов’язала з просуванням реформ у Верховній Раді.

– Надходить додаткова оборонна підтримка. І в міру просування реформ у Верховній Раді – також і додаткова бюджетна підтримка. У цьому календарному році у нас ще є в розпорядженні €37 млрд, – заявила голова Єврокомісії.

Після понад чотирьох років повномасштабної війни між Києвом та його ключовими союзниками починає виникати напруження на тлі перспективи ще однієї складної зими під російськими атаками.

Україна дедалі більше розчарована небажанням деяких європейських союзників постачати критично важливі перехоплювачі, які Київ міг би використовувати проти російських ракет. Водночас європейці дратуються через зростання вимог щодо фінансування.

Чому Україна просить ЄС про додаткове фінансування

Україна звернулася до союзників із проханням допомогти покрити непередбачений дефіцит бюджету у розмірі близько €26 млрд ($30 млрд).

Також Київ попросив Євросоюз пришвидшити виділення позики на €90 млрд. Ця допомога має забезпечити фінансові потреби України до кінця наступного року.

Водночас у ЄС висловили заперечення щодо деяких українських розрахунків і запропонували, щоб до додаткового фінансування долучилися інші партнери, зокрема Канада, Норвегія та Японія.

Зеленський повідомив журналістам, що команди України та ЄС знову зустрінуться через 7–10 днів для продовження переговорів щодо цього питання. Президент висловив сподівання, що рішення вдасться знайти.

За його словами, європейці також уперше визнали, що бачать зростання ризиків агресивних кроків Росії проти інших країн Європи.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що Європейська комісія виділяє Україні ще €3,3 млрд на закупівлю безпілотників і ракет.

Новий транш надають у межах кредитної програми підтримки України загальним обсягом €90 млрд.

А вже 22 вересня прем’єр Сергій Корецький повідомив, що Україна отримала $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Залучені фінансові ресурси будуть спрямовані на покриття видатків державного бюджету, зокрема на виплату пенсій.

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