Президент Володимир Зеленський заперечив повідомлення про те, що його зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою.

Про це він сказав під час брифінгу у Нью-Йорку, пише Укрінформ.

Зеленський назвав зустріч із фон дер Ляєн позитивною

За словами президента, переговори були підготовленими, оскільки перед зустріччю він уже спілкувався з фон дер Ляєн телефоном і обговорював із нею частину питань.

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– У мене були не складні перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, тому що вони були підготовлені. Ми з нею мали розмову телефоном до цього, ми обговорили деякі питання, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що однією з головних тем став дефіцит фінансування України, який виникає, зокрема, через зростання вартості війни.

Також сторони обговорили прив’язку частини європейського фінансування до ухвалення Верховною Радою необхідних законів.

Зеленський наголосив, що в умовах війни український парламент не може працювати так само, як у мирний час.

– Я пояснив, що парламент буде підтримувати (законопроєкти, – Ред.), але розраховувати, що парламент буде працювати так, як він працює в звичайній країні, у звичайний, невоєнний час – неможливо, – зазначив президент.

Україна обговорюватиме наближення частини фінансування

За словами Зеленського, Україна направить фінансову команду на переговори щодо можливості наблизити частину коштів із другого траншу.

– Ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони, – сказав він.

Президент ще раз наголосив, що не вважає переговори з фон дер Ляєн складними.

– Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав, дуже позитивна зустріч, – додав Зеленський.

Раніше Bloomberg з посиланням на анонімне джерело писав, що представники Європейського Союзу повідомили Україні, що перед виділенням додаткових коштів хочуть побачити прогрес в ухваленні нового законодавства.

На цьому тлі зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у вівторок нібито була напруженою.

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