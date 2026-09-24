Зеленський спростував чутки про напружену зустріч із фон дер Ляєн
- Зеленський відкинув повідомлення про складні переговори з фон дер Ляєн та дав зустрічі зовсім іншу оцінку.
- Однією з головних тем стало фінансування України на тлі зростання вартості війни.
- Київ і Єврокомісія домовилися окремо опрацювати рішення, яке може вплинути на строки надходження частини коштів.
Президент Володимир Зеленський заперечив повідомлення про те, що його зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою.
Про це він сказав під час брифінгу у Нью-Йорку, пише Укрінформ.
Зеленський назвав зустріч із фон дер Ляєн позитивною
За словами президента, переговори були підготовленими, оскільки перед зустріччю він уже спілкувався з фон дер Ляєн телефоном і обговорював із нею частину питань.
– У мене були не складні перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, тому що вони були підготовлені. Ми з нею мали розмову телефоном до цього, ми обговорили деякі питання, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що однією з головних тем став дефіцит фінансування України, який виникає, зокрема, через зростання вартості війни.
Також сторони обговорили прив’язку частини європейського фінансування до ухвалення Верховною Радою необхідних законів.
Зеленський наголосив, що в умовах війни український парламент не може працювати так само, як у мирний час.
– Я пояснив, що парламент буде підтримувати (законопроєкти, – Ред.), але розраховувати, що парламент буде працювати так, як він працює в звичайній країні, у звичайний, невоєнний час – неможливо, – зазначив президент.
Україна обговорюватиме наближення частини фінансування
За словами Зеленського, Україна направить фінансову команду на переговори щодо можливості наблизити частину коштів із другого траншу.
– Ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони, – сказав він.
Президент ще раз наголосив, що не вважає переговори з фон дер Ляєн складними.
– Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав, дуже позитивна зустріч, – додав Зеленський.
Раніше Bloomberg з посиланням на анонімне джерело писав, що представники Європейського Союзу повідомили Україні, що перед виділенням додаткових коштів хочуть побачити прогрес в ухваленні нового законодавства.
На цьому тлі зустріч президента України Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у вівторок нібито була напруженою.