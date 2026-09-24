Президент Владимир Зеленский обсудил с руководителями 30 ведущих американских компаний новые инвестиции в оборонные технологии, совместное производство, энергетические проекты и накопление энергии.

Об этом сообщает Офис президента в четверг, 24 сентября.

Зеленский обсудил новые инвестиции с американским бизнесом

— Будут новые инвестиции в оборонные технологии и совместное производство, есть договоренности и о совместных проектах в энергетике, накоплении энергии. Обсуждали создание суверенного фонда и развитие рынка капитала, а также опыт специальных экономических зон и индустриальных парков для восстановления регионов, – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили разработку экономической стратегии Украины при поддержке членов Международной консультативной группы и реализацию проектов в приоритетных сферах.

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В встрече приняли участие члены Международной консультативной группы по привлечению инвестиций в Украину и развитию приоритетных секторов экономики (Группа экономических советников), а также заместитель министра финансов США Джонатан Гринстин.

Среди участников были руководители Citigroup, BlackRock, Franklin Templeton, Lazard, Macquarie, State Street, Jane Street, Fairfax, Fortescue, FedEx, L3Harris, Northrop Grumman, Shield AI, Day & Zimmermann, Prospera, McKinsey & Company, Торговой палаты США и Корпорации международного финансирования развития США (DFC), Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

Участники встречи рассмотрели работу Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления и новые инвестиции, которые в ближайшее время готовят фонд и DFC.

Кроме того, стороны обсудили доступные американским инвесторам инструменты страхования военных рисков и финансирования.

Владимир Зеленский пригласил представителей компаний присоединиться к совместной работе над приоритетными инвестиционными проектами и механизмами их реализации.

Напомним, президент Владимир Зеленский вместе с Первой леди Еленой Зеленской прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства провел встречи с лидерами Турции, Сирии, Австралии, Нидерландов и Эквадора. Во время этих переговоров обсуждали ситуацию с безопасностью в Черном море, контакты с американской стороной, вклад в энергетику Украины и санкции против теневого флота России.

Также президент Украины встретился с Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.

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