Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Они выступили с заявлениями после встречи.

Встреча Зеленского с Трампом в Нью-Йорке

По словам президента США, у него хорошие отношения с Зеленским. Как отметил Трамп, вместе с президентом Украины они ищут решение, чтобы завершить полномасштабную войну.

В то же время Зеленский выразил надежду, что удастся завершить войну до начала зимы. По его мнению, президент США может в этом помочь.

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Как отметил Трамп, удары по России уже повлияли на цены на дизель. Глава Белого дома утверждает, что это стало серьезной проблемой для Москвы.

– Мы будем это обсуждать, – сказал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну против Украины.

На вопрос, согласится ли Путин встретиться с ним в Майами, Трамп ответил, что не знает ответа на этот вопрос. Но президент США утверждает, что Зеленский, как будто бы и Путин, хочет окончания войны.

Как сообщалось, встреча Зеленского с Трампом в Нью-Йорке состоялась на фоне возобновления активных дипломатических усилий, направленных на достижение мира и завершение войны России против Украины.

Кроме непосредственно Трампа и Зеленского, в перегорах должна принять участие американская делегация.

По данным источников, в состав должностных лиц со стороны США присоединятся спецпредставители американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Переговоры лидеров Украины и США проходят во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где Зеленский и Трамп планировали обсудить предложения по урегулированию войны и деэскалации.

Кроме того, в Нью-Йорке глава Белого дома заявил об активизации усилий США для прекращения войны России против Украины.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН Трамп озвучил свое послание к Путину, призвав его положить конец полномасштабной войне.

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