Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке: первые заявления
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Они выступили с заявлениями после встречи.
Встреча Зеленского с Трампом в Нью-Йорке
По словам президента США, у него хорошие отношения с Зеленским. Как отметил Трамп, вместе с президентом Украины они ищут решение, чтобы завершить полномасштабную войну.
В то же время Зеленский выразил надежду, что удастся завершить войну до начала зимы. По его мнению, президент США может в этом помочь.
Как отметил Трамп, удары по России уже повлияли на цены на дизель. Глава Белого дома утверждает, что это стало серьезной проблемой для Москвы.
– Мы будем это обсуждать, – сказал Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну против Украины.
На вопрос, согласится ли Путин встретиться с ним в Майами, Трамп ответил, что не знает ответа на этот вопрос. Но президент США утверждает, что Зеленский, как будто бы и Путин, хочет окончания войны.
Как сообщалось, встреча Зеленского с Трампом в Нью-Йорке состоялась на фоне возобновления активных дипломатических усилий, направленных на достижение мира и завершение войны России против Украины.
Кроме непосредственно Трампа и Зеленского, в перегорах должна принять участие американская делегация.
По данным источников, в состав должностных лиц со стороны США присоединятся спецпредставители американского президента Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
Переговоры лидеров Украины и США проходят во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где Зеленский и Трамп планировали обсудить предложения по урегулированию войны и деэскалации.
Кроме того, в Нью-Йорке глава Белого дома заявил об активизации усилий США для прекращения войны России против Украины.
На полях Генеральной Ассамблеи ООН Трамп озвучил свое послание к Путину, призвав его положить конец полномасштабной войне.